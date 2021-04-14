Free Fire, "Nakavt Gecesi" etkinliği ile birçok ödül dağıtıyor!

Son yılların en çok indirilen mobil oyunu Free Fire, büyük bir etkinlikle geliyor. Free'ın son büyük etkinliği olan "Nakavt Gecesi" birçok sürprizi oyun severlerle buluşturmayı bekliyor. İşte gelecek içerikler ve ödüller!

2019, 2020 ve 2021 yıllarında dünyanın en çok indirilen mobil oyunu olan Free Fire, oyun severleri eldivenleri giymeye ve Navakt Gecesi için ringte kozlarını paylaşmaya davet ediyor. Etkinlikte yeni oyun içi mekanikleri ve özel bir arayüz yer alacak. Ayrıca, çok sayıda heyecan verici ödül de oyuncularla buluşacak.

Nakavt Gecesi, karşıt gruplara ait olduklarını keşfeden ve ayrılan eski sevgililer, Laura ve Rafael'i oyunculara tanıtacak. Kaderleri dövüş gecesine ayrı ayrı kayıt yaptırdıktan sonra kesişecek ve savaşırken kaderleriyle sınanacaklar.

"NAKAVT GECESİ" İÇİN GELECEK İÇERİKLER VE ÖDÜLLER GÖZ DOLDURUYOR

Free Fire, oyuncularla oyun için yeni bir mekanik ve günlük görevleri 22 Nisan'da sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca bu büyük günde, aktiviteler, oyuna giriş bonusu ve özel Nakavt Gecesi temalı ödüller de oyuncuları bekliyor. Bunlara Laura ve Rafael'in kadın ve erkek boksör paketleri eşlik edecek.

Hayatta kalanları Nakavt Gecesi'nin yanı sıra, son yamada bir sürü yenilik bekliyor. Bu yeniliklerin başında ise bir süredir çokta talep edilen Yeni Bermuda'nın geri dönüşü olacak. Karakter gelişimi ve beceri sistemleri de çeşitli değişikliklere uğrayacak. Hayatta kalanlar artık sadece hafıza parçalarını kullanarak karakterlerini yükseltebilecekler. Bunu da sadece Free Fire oynayarak kazanabilirler.