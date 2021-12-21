Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Geçen maç yaptıkları hatadan ders almadıklarını söyleyen Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, "4 günde 2'nci büyük hayal kırıklığı diye tabir edebilirim. İki maç üst üste 90+2'de gol yerseniz hatamızdan ders almadığımızı gösterir. Bu artık hata olmaktan çıkar ve ders almayıp aynı tuzağa düşmek düşündürücü. Son dakikalarda yapmamız gereken aslında çok basit. Rakip puan almak için gelmişti. Bizim yapmamız gereken ölümüne defans yapmaktı. Geçen maçta da aynı bugün de aynı. Ortaya düşen bir topta vurulan 2 şut ve 4 günde kaybettiğimiz 3 puan" dedi.

Zor bir deplasmana geldiklerini söyleyen Kasımpaşa teknik sorumlusu Sami Uğurlu, "Nuri hoca geldikten sonra yukarıya oldukça ivme kazanan bir takım. Onun gelmesiyle birlikte iç sahada hiç puan kaybetmeyen bir takıma karşı oynadık. Oldukça kaliteli bir takıma sahibiz. Oyun stratejisini oturttuktan sonra yukarı çıkacağımıza inanıyoruz. Bundan eminiz. Oynamak istediğimiz oyun, beraber hareket etmek, aynı anda aynı şeyi düşünmek ve ortaya koymak. Bunu en kısa sürede yapacağımızı biliyoruz. Ligin en altındayız belki ama Kasımpaşa en yakın zamanda yukarılara doğru çıkacaktır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Spor Haberleri

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