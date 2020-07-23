Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel saldırıya uğradı ve otomobili ateşe verildi Ligue 1 takımlarından Stade Brest'e kiralanan Ronael Pierre-Gabriel, Brest şehrinde pazartesi akşamı kimliği henüz bilinmeyen kişiler tarafından hem darp edildi. Fransız oyuncunun de lüks otomobili de ateşe verildi.

Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'ten Ligue 1'in Stade Bres takımına kiralanan kanat oyuncusu Ronael Pierre-Gabriel, talihsiz bir olay yaşadı. Fransız futbolcu, Brest şehrinde pazartesi akşamı kimliği şimdilik bilinmeyen kişiler tarafından hem darp edildi hem de oyuncunun lüks otomobili ateşe verildi.

GÜÇLÜKLE KURTULDU

22 yaşındaki oyuncunun yaşadığı olayın, Fransa'nın Brest kentinin sorunlu bir semtinde meydana geldiği kaydedildi.

Ronael Pierre-Gabriel'in aldığı darbelerle yüzünden yaralandığı ve saldırganların elinden güçlükle kurtulduğu aktarıldı. Saldırganların, daha sonra genç futbolcunun Almanya plakalı, yaklaşık 80 bin euro değerindeki otomobilini ateşe verdiği bildirildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın nasıl başladığı, Ronael Pierre-Gabriel'in hangi amaçla bölgede bulunduğu açıklanmadı. Fransız oyuncunun da olayla ilgili henüz konuşmadığı belirtildi. Futbolcuya yapılan saldırıyı yeni kulübü Stade Brest sosyal medya hesabından taraftarlarına duyururken, olay hakkında polisin soruşturma başlattığı açıklandı.

GEREKLİ CEZANIN VERİLMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, olayla ilgili Alman Bild Gazetesi'ne konuşan Mainz 05 Kulübü Yöneticisi Rouven Schröder, saldırıyı üzüntüyle öğrendiklerini, Ronael Pierre-Gabriel ile irtibatta olduklarını söyledi. Schröder, "Çok ağır yara almadığını biliyoruz. Soruşturma yürütüldüğü için daha derine inerek konuşamayız. Saldıranların bulunmasını ve gerekli cezaya çarptırılmasını bekliyoruz" dedi.

KİRALIK YOLLANMIŞTI

Mainz 05 formasıyla sona eren sezonda 8 maçta sahaya çıkan Ronael Pierre-Gabriel, daha fazla tecrübe kazanması için kiralık olarak Fransa ligine gönderildi. 22 yaşındaki oyucunun, Alman kulübü Mainz 05 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: DHA