Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı

Fransız enerji şirketi Engie, içinde Kocaeli'nin doğal gaz dağıtımını sağlayan İZGAZ ve Ankara'da doğal gaz çevrim santralinin de bulunduğu 4 şirketini Palmet Enerji'ye sattı.

Fransız enerji şirketi Engie, Türkiye'deki dört şirketini elden çıkardı. Rekabet Kurumu, Baymina Enerji A.Ş., Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ve Gazko Enerji Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün doğrudan; İzgaz İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün ise dolaylı olarak Palmet Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Eski adı Gaz de France Suez olan ve 2015'te Engie ismini alan şirket, 2008 yılında özelleştirmeyle Türkiye'nin en büyük 5. doğal gaz dağıtım şirketi olan İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (İZGAZ) yüzde 90'lık hissesini 232 milyon dolara satın almıştı.

Fransızlar, 770 megavat kurulu güce sahip Ankara'daki Baymina doğal gaz çevrim santralinin (Baymina Enerji) de yüzde 95'lik hissesini 2001 yılında satın almıştı. 1998'de faaliyete geçen santral, 700 milyon dolara mal olmuş, geçen yıl lisansı sona ermişti.

Engie, Tekirdağ'da ortak olduğu 480 megavat kurulu güce sahip doğal gaz çevrim santrali Uni-Mar'ı işletmeye devam ediyor.

SATIŞ NİSANDA TAMAMLANABİLİR

Bloomberg'e konuşan Palmet Enerji Yönetim Kurulu Başkanı, satışın nisan ayında tamamlanabileceğini belirtirken, satış bedelini paylaşmadı. Satış için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) da onay bekleniyor. Palmet Enerji, doğal gaz dağıtım ve elektrik üretimi projelerine sahip. Şirket, Erzurum ve Gebze'deki doğal gaz dağıtım hizmetini sağlıyor.

TÜRKİYE'DEKİ GEÇMİŞİ 1914'E KADAR GİDİYOR

Engie şirketinin Türkiye'deki geçmişi 1914'e ve Osmanlı dönemine kadar gidiyor. Şirket o dönem Tractebel Engineering adıyla İstanbul'da Tramways et Electricite de Constantinople isimli bir şirket kurmuştu. Alt kuruluşları ile birlikte, Tractebel Engineering Galata ve Pera arasındaki Füniküler hattını işletmişti.

O dönem ülkenin ilk elektrik santralini de işleten şirket, İstanbul'un gaz sistemini de işletiyordu.