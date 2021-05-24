Fransa Liginde kim şampiyon oldu? Lille şampiyon oldu mu? Fransa Ligi Şampiyonu belli oldu! İşte Fransa Ligi son hafta maç sonuçları!

Fransa Liginde nefesleri kesen şampiyonluk yarışının kazananı belli oldu. Peki Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi Türk oyuncuların yer aldığı Lille mi, yoksa Mbappe'li, Neymar'lı PSG'mi şampiyon oldu? Fransa Liginde şampiyon kim oldu? Fransa Liginde maç sonuçları ne oldu? Lille Şampiyon oldu mu? Burak Yılmaz son maçta oynadı mı?

Fransa Ligi'nde kim şampiyon oldu? Türk temsilcilerimizin yer aldığı Lille mi yoksa, Neymar'lı, Mbappe'li PSG mi? Son haftaya rakibi PSG'nin bir puan üzerinde lider giren Lille, PSG çekişmesinin galibi oynanan son maçlar sonrasında kesinleşti. Türk futbol severlerin, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten dolayı en çok merak ettiği konular arasında yer alan Fransa 1. Ligi'nin şampiyonu son maçlar sonrasında hangi takım belli oldu! Merak edenler için detaylar haberimizde.

FRANSA LİGİ ( LİGUE 1) ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Son haftaları Türkiye Süper Lig'e benzerliğiyle dikkatleri çeken Fransa Lig 1'de şampiyon belli oldu. Türk temsilcilerimiz Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yer aldığı Lille, 2010 - 2011 sezonundan tam 10 yıl sonra, ligin son haftasında Angers'i 1-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Lille'in golleri 10. dakikada Jonathan David ve 45+1. dakikada penaltıdan temsilcimiz Burak Yılmaz kaydetti. Ev sahibi Angers'in golünü ise 90+2. dakikada Fulgini kaydetti. Diğer Maçta ise Brest ile karşılaşan PSG maçı 0-2 kazanmasına rağmen puan farkından dolayı ligi 2. sırada tamamladı. PSG'nin gollerini ise 37. dakikada Brest takımı oyuncusu Faivre kendi kalesine ve 71. dakikada Mbappe kaydetti.

BURAK YILMAZ SÖYLEMİŞTİ!

Canal + Televizyonu, 16 Mayıs'ta oynanan ve 0-0 tamamlanan Lille - St. Etienne maçı sonrası koridor görüntülerini yayınladı. Burak Yılmaz, Saint Etienne beraberliğinin ardından soyunma odası koridorlarında takım arkadaşlarını "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!" sözleriyle motive ettiği anlara yer verdi.

Fransız kulübü Lille, sosyal medya hesaplarından da Burak Yılmaz'ın bu görüntülerini paylaştı.

OYNANAN SON MAÇLARIN ARDINDAN FRANSA LİGİ PUAN DURUMU

1. Lille : 83 puan (+42 averaj)

2. PSG : 82 puan (+57 averaj)

3. Monaco : 78 puan (+34 averaj)

4. Lyon : 76 puan (+38 averaj)

ANGERS - LİLLE ŞAMPİYONLUK MAÇININ İLK 11'LERİ!

BURAK, YUSUF VE ZEKİ İLK 11'DE!

Şampiyonluk maçında Lille, Angers karşısında Türk oyuncularına güvendi ve Burak, Zeki ve Yusuf Yazıcı'nın maça ilk 11'de başladı.

Şampiyonluk maçının 11'leri ise şu şekilde;

Angers: Paul Bernardoni, Vincent Manceau, Mateo Pavlovic, Romain Thomas, Pierrick Capelle, Antonin Bobichon, Thomas Mangani, Lage, Angelo Fulgini, Cabot, Loïs Diony

Lille: Mike Maignan, Zeki Çelik, Tiago Djaló, Sven Botman, Reinildo Mandava, Yusuf Yazıcı, Benjamin Andre, Boubakary Soumaré, Renato Sanchez, Jonathan David, Burak Yılmaz

FRANSA 1.LİGİ SON HAFTA MAÇLARI NE OLDU?

Angers 1 - 2 Lille

Brest 0 - 2 PSG

Saint-Etienne 0 - 1 Dijon

Lyon 2 - 3 Nice

Reims 1 - 2 Bordeaux

Lens 0 - 0 Monaco

Rennes 2 - 0 Nimes

Strasbourg 0 - 1 Lorient

Nantes 0 - 2 Montpellier

Metz 1 - 0 Marsilya

FRANSA LİG 1'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Bu sonuçlar sonrası daha önce küme düşmesi kesinleşen Dijon ve Nimes ile birlikte Nantes'ta Fransa Lig 1'e veda etmiş oldu. PSG'ye yenilen Brest, Nantes'in maçını kaybetmesinden dolayı +1 puanla ligde kalmayı garantiledi.