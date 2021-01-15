Fransa İçişleri Bakanı: "İzlenmesini istediğim 18 camiden 9'u kapatıldı"
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Fransa İçişleri Bakanı: "İzlenmesini istediğim 18 camiden 9'u kapatıldı"

15.01.2021 23:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 23:41
Fransa İçişleri Bakanı:

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, izlenmesini talep ettiği 18 ibadet yerinden 9'unun kapatıldığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, izlenmesini talep ettiği 18 ibadet yerinden 9'unun kapatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Darmanin, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex'in talimatları doğrultusunda ülkede "İslami ayrılıkçılık" ile mücadele adı altında hükümetin kararlı adımlar attığına ilişkin açıklamada bulundu.

Darmanin, paylaşımında "İzlenmesini istediğim 18 camiden 9'u kapatıldı." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Le Figaro gazetesi yayımladığı haberde kapatılan cami sayısının İçişleri Bakanını yeterince tatmin etmediğini belirtti.

Haberde, Darmanin'in Noel öncesi, her 15 günde bir kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği ve onlardan kararlılıkla bu işin üstüne gitmelerini istediği bildirildi.

Ülkedeki 89 caminin devlet tarafından izlendiği ifade ediliyor.

Charlie Hebdo dergisinin, Hz Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerini, okulda öğrencilerine gösteren öğretmenin 16 Ekim'de öldürülmesiyle hükümet ayrılıkçılığa sebep oldukları gerekçesiyle Müslüman birçok kişi, kuruluş ve ibadet yerlerine yönelik sert adımlar atmıştı.

Fransa'da 60'tan fazla kişi bu gerekçeyle ülkeden bu gönderilirken aralarında Müslüman yardım kuruluşu Barakacity ve İslamofobi ile Mücadele Kolektifinin de bulunduğu (CCIF) birçok kuruluş kapatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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