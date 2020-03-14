Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Troyes'in bir futbolcusu ve bir görevlisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Troyes'in bir futbolcusu ve bir görevlisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Troyes kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bir futbolcuda ve eğitim merkezindeki bir kişide koronavirüs teşhisi konulduğu ve bu kişilerin karantina altında tutulduğu belirtildi.

Bu vaka Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespiti oldu.

Fransız basını, koronavirüse yakalanan oyuncunun 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki Güney Koreli Suk olduğunu yazdı.

Kaynak: AA