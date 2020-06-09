Fransa'da Danıştay, Amiens ve Toulouse'un küme düşme kararını askıya aldı Fransa'da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) tescil edilmesinin ardından küme düşürülen Amiens ve Toulouse hakkındaki kararı askıya aldı.

Fransa'da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) tescil edilmesinin ardından küme düşürülen Amiens ve Toulouse hakkındaki kararı askıya aldı.

Danıştaydan yapılan açıklamada, Amiens ve Toulouse kulüplerinin itirazı üzerine küme düşme kararının askıya alındığı belirtilerek 2020-2021 sezonu Ligue 1 formatının yeniden gözden geçirilmesi konusunda Fransa Futbol Federasyonuna çağrıda bulunuldu.

Ligin yeniden başlatılması yönünde Olympique Lyon Kulübünün yaptığı itirazın ise kabul edilmediği bildirildi.

Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılarak Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.

Kaynak: AA