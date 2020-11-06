Fransa'da 3'ü Türk 4 çocuğa 11 saat gözaltı
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Fransa'da 3'ü Türk 4 çocuğa 11 saat gözaltı

06.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:30
Fransa'da 3'ü Türk 4 çocuğa 11 saat gözaltı

Fransa'nın Allbertville şehrinde, onlarca polis uzun namlulu silahlarla sabahın erken saatlerinde evlere baskın düzenleyerek, "terörü savundukları" gerekçesiyle aralarında 3 Türk çocuğun da bulunduğu 10 yaşındaki 4 çocuk 11 saat boyunca gözaltında tutuldu.

Fransa'nın Allbertville şehrinde, onlarca polis uzun namlulu silahlarla sabahın erken saatlerinde evlere baskın düzenleyerek, "terörü savundukları" gerekçesiyle aralarında 3 Türk çocuğun da bulunduğu 10 yaşındaki 4 çocuk 11 saat boyunca gözaltında tutuldu.

Fransa'nın Albertville şehrinde 4 çocuğun evine polis tarafından sabah çok erken saatlerde baskın düzenlendi. Operasyon, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler ve öldürülen öğretmen Samuel Paty ile ilgili bir tartışmanın ardından gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında 3 Türk çocuğun da bulunduğu aynı sınıfa giden 10 yasındaki 4 çocuk, 11 saat boyunca gözaltında tutuldu.

Gözaltına alınan Türk çocuklardan birinin babası, orantısız güç kullanılan operasyonu anlatarak, "Polis neredeyse kapıyı kıracak şekilde kapıyı çaldı. Eve uzun namlulu silahlarla 10 maskeli polis girdi. 10 yasındaki kızımı uyandırıp 'kızınızı götüreceğiz' dediler" ifadelerini kullandı. Evlerinin fotoğrafını çektiklerini anlatan baba, "Dinimizle ilgili çok fazla soru sordular, namaz kılıp kılmadığımızı sordular. Macron ve Erdoğan ilişkisi hakkında görüşlerimizi sordular" ifadelerini kullandı.

Operasyondan bir gün önce, çocukların okulda Hz Muhammed karikatürleri çizen Charlie Hebdo ve öldürülen Samuel Paty hakkında ders gördükleri öğrenildi. Çocukların suçlamalarının derste konuşulanlardan kaynaklandığını ifade eden baba "Kızımın öğretmenin öldürülmesiyle ilgili bir açıklama yaptığı söylüyorlar fakat kızım sadece 10 yaşında, olanlardan haberi bile yok " dedi.

Albertville polis karakolu, operasyon ile ilgili bilgi veremeyeceğini açıkladı.

Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren olayla ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu. Eren " İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde! Tam teçhizatlı polisler erken saatlerde evlere baskın yapıp, uyandırıyor. Çocuklar 11 saat alıkonuluyor. Bir tutanak dahi verilmiyor! Akıl,vicdan,hukuk bunu kabul etmez! Takipçisiyiz! " ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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