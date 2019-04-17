Fransa 2020'den İtibaren 'Titanyum Dioksit' İsimli Gıda Katkısını Yasaklıyor

Fransa'da 2020 yılından itibaren titanyum dioksit isimli gıda katkı maddesinin yasaklanacağı açıklandı. Söz konusu maddenin insan sağlığına zararı henüz bilimsel olarak kanıtlamış olmasa da, Fransız yetkililer "önlem" için yasak kararı aldıklarını ifade etti.

Fransa Ekolojik ve Kapsayıcı Dönüşüm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ocak 2020'den itibaren Avrupa"da E171 olarak da kodlanan titanyum dioksit gıda katkı maddesinin tamamen yasaklanacağı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle