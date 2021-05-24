Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği ve sezonu şampiyon tamamlayan Lille, tesislerde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği ve sezonu şampiyon tamamlayan Lille, tesislerde düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Lille, tesislerde gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Törene futbolcular, kulüp yetkililerin yanı sıra Lille Belediye Başkanı Martine Audry, birçok siyasetçi, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe katıldı.

Kupa seremonisinde teknik direktör Christophe Galtier ve futbolcular tek tek isimleri anons edilerek sahneye davet edildi.

Futbolcular "We are The Champions" şarkısı eşliğinde sahneye çıktı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Kral" tezahüratlarıyla sahneye davet edildi.

Keyifli anların yaşandığı törende, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile diğer futbolcular kupayı kaldırarak şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Futbolcular kupayı kaldırdığı sırada "Burak Yılmaz" sloganları attı.

Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi
Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Fransa 1. Futbol Ligi'nde şampiyon oldu.
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille şampiyonluk kupasını aldı - Haberler Spor
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