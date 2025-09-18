Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ilk maçına TSİ 22.00'de Frankfurt Stadyumu'nda çıkacak. Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Aslan, bu başarıyla doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon uygulanmaya başlayan yeni formatta ilk kez boy gösterecek. Frankfurt Galatasaray maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

CİMBOM 18. KEZ DEVLER ARENASINDA

Galatasaray, tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyona 8 kez doğrudan katılım sağlarken, 10 kez de eleme turları sonucunda gruplara yükseldi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi sahnesine ilk kez 1993-1994 sezonunda çıkarken, son olarak 2023-2024 sezonunda yer almıştı.

AVRUPA SAHNESİNDE 328 MAÇLIK TECRÜBE

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar toplam 328 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin 116'sında galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 89 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte Galatasaray 451 gol kaydederken, kalesinde 498 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 123. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek 122 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet ve 31 beraberlik aldı. 62 mücadelede ise rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, attığı 122 gole karşın kalesinde 210 gol gördü. Galatasaray, Frankfurt deplasmanında bu kulvarda 123. maçına çıkacak.

FRANKFURT İLE ÜÇÜNCÜ BULUŞMA

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 4 Kasım 1992'de UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. O mücadelede sahaya çıkan isimlerden biri de bugünkü teknik direktör Okan Buruk'tu.

FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, Frankfurt'taki Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayımlanacak.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1'i; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlemek mümkün. Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak yayın yapmaktadır.