FRANKFURT - Einracht Frankfurt - Fenerbahçe maçına doğru
AA / Erbil Başay - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Eintracht Frankfurt takımı, teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde Deutsche Bank Park'ta maç öncesi son antrenmanını yaptı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Eintracht Frankfurt takımı, teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde Deutsche Bank Park'ta maç öncesi son antrenmanını yaptı.