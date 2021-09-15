FRANKFURT - Einracht Frankfurt - Fenerbahçe maçına doğru - Haberler Spor
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FRANKFURT - Einracht Frankfurt - Fenerbahçe maçına doğru

AA / Erbil Başay - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Eintracht Frankfurt takımı, teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde Deutsche Bank Park'ta maç öncesi son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Eintracht Frankfurt takımı, teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde Deutsche Bank Park'ta maç öncesi son antrenmanını yaptı.

FRANKFURT - Einracht Frankfurt - Fenerbahçe maçına doğru

FRANKFURT - Einracht Frankfurt - Fenerbahçe maçına doğru

FRANKFURT - Einracht Frankfurt - Fenerbahçe maçına doğru

FRANKFURT - Einracht Frankfurt - Fenerbahçe maçına doğru
AA / Erbil Başay - Spor Haberleri
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