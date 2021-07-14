FPS nedir? Oyunlardaki FPS nasıl artırılır? FPS nasıl ölçülür?

Oyuncuların oyun performanslarını etkileyen en önemli faktörün FPS değeri olduğu söylenebilir. Oyun dünyasında pek çok oyuncu FPS sorunları yüzünden oyun keyfinden mahrum kalıyor. Yani donanımızın ne kadar yiyise FPS değeriniz o kadar yüksek oluyor. Peki, FPS nedir? Oyunlardaki FPS değerini artırmanın yollarını nelerdir? FPS nasıl ölçülür? gibi sıkça araştırılan soruları sizler için derledik...

Oyuncuların bilgisayar sistemlerinin bir yansıması olan ve oyun performanslarını bire bir etkileyen en önemli faktör FPS değeridir. FPS nedir ve FPS artırma nasıl yapılır soruları ile sıkça karşılaşıyoruz. FPS'in ne olduğunu inceleyeğimiz yazımızda, FPS artırma işlemini sizlere anlatayacağız.

Peki, bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen oyuncuların baş belası olarak bilinen FPS nasıl artırılır? FPS değerleri nasıl ölçülür? Hep beraber inceleyelim...

FPS NEDİR?

FPS "Frame Per Second/Saniyelik Görüntü Sayısı" demektedir. Kısaca tanımlayacak olursak, görüntü cihazının performansını ölçmeye yardımcı olan bir birimdir. FPS değeri, oyun sırasında tek saniyede ekrana aktarılan kare sayısını hesaplar.

Bilgisayar sisteminizin iyi olması, FPS değerinin yüksek olmasını sağlar ve bu da daha akıcı bir şekilde oyun oynamanıza olanak tanır. Bu şekilde ekran başındaki oyuncu görüntü çok daha akıcı ve netbir şekilde görür. Bu nedenle yüksek FPS değeri oyunlardaki performansızı bire bir etkileyen en önemli faktör olarak görülebilir.

FPS NASIL ÖLÇÜLÜR?

Adım #1: FRAPS programını indirin ve kurun.

Adım #2: Programı kurduktan sonra açın ve üst tarafta gördüğünüz FPS kısmına tıklayın.

Adım #3: Ekranın sağ kısmında bulunan Overlay Corner kısmından FPS değerinin nerede gözükmesini istediğinizi seçin.

Adım #4: Overlay Hotkey kısmına FPS göstergesini açıp kapatmanızı sağlayacak tuşu kaydedin.

Oyununuzu Steam üzerinden oynamıyorsanız veya GeForce Experience gibi FPS değerlerinizi gösterecek herhangi bir programa sahip değilseniz, FRAPS programını kullanarak dilediğiniz oyunda FPS değerinizi görebilirsiniz. Ayrıca FRAPS programının başka bir özelliği olan benchmark testini de yapabilirsiniz. Bu test, oyunda aldığınız ortalama FPS değeri ve minimumla maksimum FPS değerlerinizi görebileceğiniz anlamına geliyor. Bu şekilde sisteminiz için ortalama görüntü ayarlarını bulabilirsiniz.

FRAPS programını buraya tıklayarak indirip kurabilirsiniz.

FPS NASIL ARTIRILIR?

Oyun sırasında performans sorunlarından şikayetçi olan oyuncuların en çok merak ettiği soru, FPS artırma ve FPS nasıl artırılır oluyor. Bakıldığı zaman FPS artırmanın tek bir yolu yok. Bu nedenle bazı ücretli programlara para vermeniz gerekebilir. Ancak, programlara para vermeden FPS artırmanın yolları da mevcut. FPS artırmak için gerekli adımları sizler için derledik...