Foseptiğe düşüp ölen 3 yaşındaki Ramazan, defnedildi AKSARAY'da, dengesini kaybederek kapağın arasındaki boşluktan foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Ramazan Yiğit Dinç (3), son yolculuğuna uğurlandı.

AKSARAY'da, dengesini kaybederek kapağın arasındaki boşluktan foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Ramazan Yiğit Dinç (3), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Yenikent beldesinde meydana geldi. Selçuk ve 6 aylık hamile Bahar Dinç'in tek çocukları olan Ramazan Yiğit Dinç, evlerinin bahçesinde oynadığı sırada foseptiğin kapağının üzerine çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden minik Ramazan, kapağın arasındaki boşluktan çukura düştü. Ramazan'ın ağladığını duyan ailesi, hemen çukurdan çıkarıp, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ramazan, ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ramazan Yiğit Dinç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba Selçuk ve anne Bahar Dinç sinir krizi geçirdi.

Minik Ramazan'ın cenazesi belde mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA