Fortnite'da Neymar Jr.'ın kilidi nasıl açılır?
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Fortnite'da Neymar Jr.'ın kilidi nasıl açılır?

Fortnite'da Neymar Jr.'ın kilidi nasıl açılır?
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Fortnite'da Neymar Jr.'ın kilidini nasıl açacağınız aşağıda açıklanmıştır. Neymar Jr.'ın kilidi nasıl açılır?

Neymar Jr. kilidini açma mücadelesi 27 Nisan itibarıyla Fortnite'ta yayında. 6. Sezon, 2. bölüm, oyuncuların hiç beklemediği bir dizi yeni özellikle geldi. Fortnite Primal, dublajlı olarak, oyuncuları tarih öncesi bir haritaya yerleştiriyor ve Victory Royale için savaşırken vahşi vuruşları evcilleştirmelerine izin verir. Kilidi açılacak bir avuç yeni karakter ve görünümle Neymar Jr. görünümü, Fortnite ve futbol hayranlarını en çok heyecanlandırıyor.

Neymar Jr., Brezilyalı bir profesyonel futbolcu ve benzeri Fortnite'da 6. sezon için kullanılıyor. Epic, sporcunun bu sezon dahil edileceğini ima etmişti, ancak menülere veya Item Shop'a girdiyseniz, kıyafeti hiçbir yerde bulamamışsınızdır. Oyunda yaşadığı kilit açma zorluklarıyla, oyuncular artık Neymar Jr.'ın kilidini kendileri için açabilir.

Fortnite'da Neymar Jr.'ın kilidini nasıl açacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Neymar Jr.'ın kilidi nasıl açılır?

27 Nisan'da Neymar Jr. mücadeleleri Fortnite'ta kullanıma sunuldu. Elbette en sevdikleri futbol yıldızı olarak oynamak isteyen oyuncular, 6. sezon, 2. bölüm battle pass'ı satın almak zorunda kalacaklar.

Neymar Jr ile ilişkili altı ödül var. Bunları kilit açma gereksinimleriyle birlikte aşağıda listeledik.

Futbol Topu (nadir oyuncak ifadesi): Herhangi bir futbolcu NPC ile konuşun

10 Afiş Simgesi: Herhangi bir futbolcu NPC ile konuşun

Matador (yükleme ekranı): Ada futbolcularından üç görevi tamamlayın

Neymar Jr. yüzü: Ada futbolcularından beş görevi tamamlayın

Joia Trophy (Back Bling): Neymar Jr. olarak Futbol Topu oyuncağını 500 metre bırakın.

Jaguar Strike Pickaxe: Neymar Jr. olarak Futbol Topu oyuncağıyla bir gol at.

Primal Skin Transformation: Neymar Jr. olarak üç rakibi ortadan kaldırın.

Fortnite 6. sezonda haritanın her yerinde futbolcular var. Oyuncular, futbol sahalarında dolaşan futbolcuları bulmak için Holly Hedges, Dirty Docks veya Pleasant Park'a inebilir. Neyse ki, görevi hangi futbolcudan kabul ettiğiniz önemli değil; önemli olan sizin tamamlamanız. Tabii ki, bu görevlerden bazılarını söylemek yapmaktan daha kolay. Şanslı oyuncular, Neymar Jr.'ın tüm zorluklarını etkileyici bir oyunda tamamlayabilirler - diğerlerinin Fortnite'a biraz zaman ayırması gerekecek.

Şu anki geçiş kralı olarak Fortnite, 6. sezon devam ederken savaşa başka kimlerin katılacağını görmek oyuncuları heyecanlandırıyor.

Kaynak: Tekmoloji

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