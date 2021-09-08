Formula 1 pilotu Albon, gelecek sezon Williams'ta
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Formula 1 pilotu Albon, gelecek sezon Williams'ta

Formula 1 pilotu Albon, gelecek sezon Williams'ta
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Taylandlı pilot Alex Albon, gelecek sezondan itibaren Formula 1 takımlarından Williams için yarışacak.

Taylandlı pilot Alex Albon, gelecek sezondan itibaren Formula 1 takımlarından Williams için yarışacak.

Williams'tan yapılan açıklamada, George Russell'ın Mercedes'e gitmesiyle boşalan koltuğa 2022'den itibaren 25 yaşındaki Albon'un oturacağı kaydedildi.

Albon'un gelecek yılki takım arkadaşı Kanadalı Nicholas Latifi olacak.

Formula 1 kariyerinde 38 yarışta puan mücadelesi veren Taylandlı pilot, iki kez podyuma çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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