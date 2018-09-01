Foça'daki Petrol Kirliliğine İlişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Açıklama

Foça'da kaynağı henüz belirlenemeyen petrol kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, kirliliğin 2 bin 500 metrelik sahil şeridini etkilediği ve sızıntının kaynağının helikopter desteği ile de tespit edilme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kalan denizde kaynağı belirlenemeyen ağır bir yakıt sızıntısı meydana gelmişti. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, çok sayıda uzman ekip de sevk edilmişti. Konuya ilişkim Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 2 bin 500 metrelik bir sahil şeridinin kirlilikten zarar gördüğü tespit edilirken, sızıntının nereden kaynaklandığı helikopterlerin de desteğiyle araştırılıyor. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililer de Foça'ya gelerek incelemede bulunacak.

2 bin 500 metrelik sahil şeridi zarar gördü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde kalan Çatlatan Sitesi ve Öncü Sitesi sahiline denizden petrol kirliliği geldiği yönünde Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbar iletildiği hususları Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesine müteakip ekiplerimiz olay yerine derhal ulaşmış olup, olay yerine en yakın mesafede konumlanmış olan ve deniz kirliliğine müdahale konusunda yeterliliği bulunan iki uzman firma görevlendirilmiştir. Denizden kirlilik gelmeye devam ettiği için dökülen fuel oil miktarına ilişkin net bir tespit yapılması şu aşamada mümkün değildir. Görevlendirilen ekipler tarafından vakit kaybetmeksizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde kirlilik giderme çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin 500 metrelik bir sahil şeridinin kirlilikten zarar gördüğü tespit edilmiş olup, ilk etapta denizdeki kirliliğin bariyerler, emdirici malzemeler ve skimmer ile kontrol altına alınması amacıyla çalışma yürütülmektedir" denildi.

Belediye ekipleri de destek için takviye edilecek

Açıklamada çalışmaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı, Foça Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde sürdürüldüğü belirtilirken, 1 Eylül günü itibarıyla Aliağa ve Foça Belediyeleri ekiplerinin de çalışmalara destek vereceği kaydedildi.

Tespit için helikopterler de havalandı

Temizleme sonucu oluşan atıkların, lisanslı araçlar ile lisanslı bertaraf tesislerine yönlendirileceğinin de yer aldığı açıklamada, "Diğer yandan kirliliğin hangi sebeple oluştuğu ve kirleten bilinmemekle beraber, kirletenin tespiti için bölgede bulunan gemiler, hareket eden gemiler ve ihtimal dahilindeki kıyı tesislerinin yakıt/slaç tanklarından parmak izi amacıyla numuneler alınmaktadır. Kirliliğin boyutunun ve geldiği yerin belirlenebilmesi amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile keşif uçuşları yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri de yer aldı.

Bakanlık yetkilileri olay yerine geliyor

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Genel Müdürü ile bakanlık yetkililerinin de Foça'ya gelerek alanda inceleme yapacağı öğrenildi. - İZMİR