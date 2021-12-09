Son dönemde özellikle futbol kulüpleri olan anlaşmaları dikkat çeken Floki Coin nedir? Floki coin nasıl alınır? Floki coin Binance var mı, listeleniyor mu? Floki Coin ne kadar? Floki coin yorum, grafik ve geleceği! Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması imzalayan Floki Inu (FLOKI), vatandaşlar tarafından Floki coin nedir? Floki coin nasıl alınır? Floki coin Binance var mı, listeleniyor mu? Floki Coin ne kadar? Floki coin yorum, grafik ve geleceği! soruları ile araştırılmakta. İşte detaylar...

FLOKİ COİN NE KADAR?

Floki coin, son 24 saatteki 9.08% artış ile ₺0.002064 değerindedir. (16.30)

FLOKİ COİN NEDİR?

Kendisini halkın kripto parası olarak tanımlayan Floki Inu (FLOKI), Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'tan ilham alan Shiba Inu ve Dogecoin gibi birçok köpek temalı meme (şaka odaklı) kripto para biriminden biridir. Floki Inu, dünyada çığır açacak bir kripto platformu olduğunu iddia ediyor ve Elon Musk'ın kardeşi Kimbal Musk tarafından yürütülen bir proje olan Million Garden Movement ile ortaklık kurmuştur.

FLOKİ COİN NASIL ALINIR?

Floki Inu alabilmek için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan biri merkezi kripto borsalarından satın almak. Diğeri ise PancakeSwap ve UniSwap merkeziyetsiz kripto borsalar üzerinden satın almak olarak söylenebilir.

FLOKİ COİN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ

Görsel: coinmarketcap.com

FLOKİ COİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ

Görsel: coinmarketcap.com

FLOKİ COİN 1 AYLIK GRAFİĞİ

Görsel: coinmarketcap.com

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