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Yalova Belediyesi'nde Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimle üçüncü tur da 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan Ak Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici Belediye Başkanı seçildi.
06.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:38
Yalova Belediyesi'nde Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimle üçüncü tur da 17 oy alıp salt çoğunluğa ulaşan Ak Partili meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici Belediye Başkanı seçildi.
Kaynak: DHA