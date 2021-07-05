Fiyat artışları (4)
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Fiyat artışları (4)

Fiyat artışları (4)
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 19,56 ile "Antalya, Isparta, Burdur" olarak belirlendi.

Türkiye'de haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 19,56 ile "Antalya, Isparta, Burdur" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,53 ile "Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 16,26 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 19,56 ile "Antalya, Isparta, Burdur" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 19,44 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" ve yüzde 19,26 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.

Geçen yılın haziran ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 16,01 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. DüzeyBir önceki aya göre değişim oranı (yüzdeBir önceki yıla göre değişim oranı (yüzde
TR Türkiye1,9417,53
TR10 (İstanbul)1,7516,90
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)2,0517,32
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)2,3217,45
TR31 (İzmir)1,9117,14
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)2,0618,75
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)2,4418,41
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)2,2917,36
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)2,5318,57
TR51 (Ankara)1,6316,47
TR52 (Konya, Karaman)2,4018,32
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)2,4719,56
TR62 (Adana, Mersin)1,6117,38
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)1,4817,65
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)2,1618,50
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)2,3318,36
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)2,0518,38
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)2,3618,03
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)1,7918,95
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)2,5119,26
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)2,3617,98
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)2,3016,01
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)1,9619,44
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)216,24
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)1,5916,81
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)1,2018,31
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)1,6816,89
(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Fiyat artışları (4) - Haberler Ekonomi
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