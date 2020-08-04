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Fiyat artışları (2)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) temmuzda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,94, imalatta yüzde 7,95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,69, su temininde yüzde 12,06 artış oldu.

Fiyat artışları (2)
04.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:38

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) temmuzda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,94, imalatta yüzde 7,95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,69, su temininde yüzde 12,06 artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,02, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,81 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün temmuzda yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 8,94, imalatta yüzde 7,95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,69, su temininde yüzde 12,06 artış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,11, imalatta yüzde 0,99, su temininde yüzde 3,74 artış görülürken, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 8,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,38, sermaye malında yüzde 13,50, enerjide yüzde 0,65 artış kayıtlara geçti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 0,94, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,15, enerjide yüzde 3,62, sermaye malında yüzde 1,22 artış olurken, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,21 azalış gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 28,90 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 19,89 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 29,10, diğer mamul eşyalar yüzde 23,54, tütün ürünleri yüzde 23,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 2,19 ile tütün ürünleri, yüzde 0,46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,44 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşın, ham petrol ve doğal gaz yüzde 39,72, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,71, metal cevherleri yüzde 5,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı 4,11 8,94
İmalat 0,99 7,95
Elektrik, gaz -0,4412,69
Su temini 3,7412,06
(Sürecek)

Kaynak: AA

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