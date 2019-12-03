Fiyat artışları (2)

03.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:26

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kasımda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,53 düşerken, su temini sektöründe yüzde 0,19 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,08 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,63, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,68 yükseliş gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,53 düşüş yaşanırken, su temini sektöründe yüzde 0,19 artış gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 3,48 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 1,48 ile gıda ürünleri, yüzde 1,31 ile içeceklerde görüldü. Buna karşılık söz konusu dönemde yüzde 4,85 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 1,8 ile ana metaller, yüzde 1,39 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında kasımda aylık en fazla düşüş yüzde 0,6 ile ara malında gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla kasımda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı -0,08 9,93 İmalat -0,04 4,45 Elektrik, gaz -0,53 3,82 Su temini 0,19 -7,51

Kaynak: AA

(Sürecek)