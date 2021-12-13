FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na doğru

Türkiye'nin ev sahipliğinde 15-19 Aralık'ta gerçekleştirilecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih basın toplantısında bir araya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Mehmet Akif Üstündağ, Ali Koç ve Abdi Serdar Üstünsalih, organizasyonda mücadele edecek VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in finalde karşılaşmasını temenni etti.

Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun çok büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Türk voleybolunun neler yaptığını hep birlikte izliyor ve yaşıyoruz. Türkiye bir ilki daha gerçekleştiriyor. Kulüpler Şampiyonası'nın 32.'si organize edilecek ve Türkiye'de ilk defa yapılacak. Organizasyonları en iyi yapan ülke olduğumuzu bir kez daha ispatlama fırsatını yakaladık." dedi.

Federasyon olarak voleybolun tüm paydaşlarıyla başarıların peşinden koşturduklarını vurgulayan Üstündağ, "Bunlar kısa sürede olmadı. Uzun bir organizasyon çalışmasının ürünüydü. Biz sadece milli takım için çaba sarf etmiyoruz. Kulüplerimizle olmadan ne altyapımızı geliştirebiliriz ne üst yapımızı geliştirebiliriz. Ne milli takımlarda ne kulüplerde böyle bir başarı elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımının mücadele edeceğini hatırlatan Üstündağ, "İnşallah finalde iki Türk takımı yer alarak Türk sporuna bir ilki daha yaşatırız. Hep birlikte finale kadar takımlarımızı destekleyelim. Ankara Spor Salonu'nun bize sağlanmasında yardımcı olan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na da teşekkür ediyorum. Organizasyonu yapma düşüncemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık. İnanılmaz destek verdi, çok teşekkür ediyoruz. Spor Bakanımızla da istişare içindeydik. Voleybol Federasyonun en iyisini yapacağını söyledi. Seyirci sayısında 14 bini bulacağımızı düşünüyorum. Ayrıca 38-40 civarında ülkeye maçların yayını yapılacak." diye konuştu.

Ali Koç: "İki Türk ekibinden biri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise turnuvada dünyanın en iyi altı takımın mücadele edeceğine dikkati çekerek, "Altı takımın içindeki iki Türk ekibinden biri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Federasyonumuz da böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Voleybol markasına biraz daha katkı sağlayacaklar, bundan dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli takımın daha önce bu büyük organizasyona iki defa katıldığını ve bir kez şampiyon olduğunu hatırlatan Koç, "Bu sefer kendi seyircimiz önünde tekrar bu turnuvaya katılmaktan dolayı heyecanlıyız. Takımımız büyük bir heyecan içinde. Türk voleybol seyircisi de heyecan içinde. Biletlerin hızlı tükenmesinden bunu görebilirsiniz. Turnuvaya ilgi çok büyük. Seyircilerin desteğiyle inşallah kupa bir şekilde ülkemizde kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Voleybolda çok önemli başarıların elde edildiğini anlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarılar bir günde gerçekleşmiyor, çok uzun yıllar doğru planlama, doğru vizyon, istikrar, sabır hepsini içinde barındırıyor. Bugün geldiğimiz nokta tesadüf değil. Türk halkının göğsünü kabartan, Türk kadınının neler yapabileceğini tüm dünyaya gösteren böyle bir milli takım oluşturdukları için, dünyanın en iyi ligi olmasını sağladıkları için sayın başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Voleybol federasyonumuzu diğer federasyonlara örnek gösteriyorum. Federasyonlar niçin var. Kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak, branşa yatırımı artırmak, marka değerini yükseltmek, uluslararası başarıları istikrarlı bir şekilde sağlamak, tesisleşmek, yatırımı artırmak, bununla beraber gelecek nesilleri yaratmak için var. Voleybol federasyonumuz sessiz sedasız, gösterişsiz şekilde bunu en iyi şekilde yapıyor."

Turnuvada ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu kaydeden Koç, "19 Aralık'taki son maçı oynamak istiyoruz. İnşallah omuz omuza iki Türk takımı bu finalde yer alır. En önemlisi kupanın Türkiye'de kalması. İnşallah iki Türk takımı olarak vereceğimiz mücadeleyle bu hedefe katkı sağlayabiliriz. 2010'da altın madalyayı getirdik. Türk takımları 1991'den beri düzenlenen bu turnuvada 6 şampiyonluk, iki üçüncülük ve dört üçüncülük aldı. İnşallah turnuva boyunca federasyonumuzu gururlandırırız. İnşallah Türk voleybolunun geldiği noktayı en iyi şekilde gösteririz." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, amatör branşlarla ilgili sorulan bir soru üzerine olimpik sporlara 3 yıllık bir destek bulduklarını vurgulayarak, "Kongre üyelerine ifade ettiğim gibi bundan sonrasını göremiyoruz. Ondan sonra camia karar verecek. Belki büyük kulüpler kendi içinde karar verecek, bu alanlara girmeyecek. Ciddi anlamda frene basacak. Rekabetçi bir spor kulübü olarak devam mı edeceğiz bakacağız. Devletimizin karar vermesi gerekecek. Kuruldukları tarihten bu yana genç cumhuriyetin gençlerine sporu aşılamaya çalışan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine destek olacak mı yoksa 'siz kendi yağınızla kavrulun mu' diyecek. İkinci seçenek ise yapabileceklerimiz sınırlı olduğu için bu üç büyük kulüp tarih boyunca olduğu gibi devam edemeyecek belki. Bazı kulüpler bazı branşlardan çekilecek, belki bazı kulüpler altyapı çalışması yapacak. Futbol var, takım sporları var, olimpiyat branşları var. Fenerbahçe özelinde konuşursak olimpiyat branşları için 3 yıllık sponsorluklar garanti." değerlendirmesinde bulundu.

Takım sporlarının geliri olduğunu anlatan Koç, "Olimpiyatlara en çok sporcu gönderme vizyonumuzu devam ettirecek miyiz bakacağız. Takım sporlarının geliri var ama hiçbir şekilde giderini karşılayacak seviyede değil. Bütün sponsorluk anlaşmaları kanun gereği lira üzerinden yapılıyor. Bizim yapabileceklerimiz de sınırlı olduğu için üç büyük kulüp belki de tarih boyunca devam ettiği gibi devam edemeyecek. Takım sporlarında nasıl ilerleyeceğiz, oturup karar vermek durumundayız." diye konuştu.

Üstünsalih: "Türk kadının gücünü bütün dünyaya göstermek istiyoruz"

VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih ise Fenerbahçe Opet ile turnuvada mücadele etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İki Türk takımının Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi vermesi kadın voleybolunun geldiği noktayı gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kendileri için bir başka mutluluk kaynağının da turnuvanın Ankara'da düzenlenmesi olduğunu vurgulayan Üstünsalih, şunları söyledi:

"Ankara voleybola aşık şehir, voleybolu seven şehir. Nice zaferlere de ev sahipliği yapmıştır. İnanıyorum ki bu sefer de en büyük gücümüz başkent seyircisi olacaktır. 1986 yılından bu yana Türk kadının dünya çapında ses getirmesine destek veriyoruz, emek veriyoruz. Türk kadınına ve voleyboluna kesintisiz destek veriyoruz. Toplam 9 uluslararası şampiyonluk kazandık. Dünya şampiyonasını bir kez daha kazanarak ülkemizin gurur kaynağı olmak istiyoruz. Türk kadının gücünü bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Bütün ekibimize güvenimiz tam, şampiyonluk dışında düşüncemiz yok."

VakıfBank ve Fenerbahçe Opet olarak Türk voleybolunu temsil etmenin sorumluluğunu taşıdıklarına dikkati çeken Üstünsalih, "Sadece VakıfBank için değil, Fenerbahçe'yi de desteklemek için Ankara'da olacağız. İnşallah kupa Türkiye'de kalır. Melis Gürkaynak ve Eda Erdem Dündar'ın elinde yükselir diye umut ediyorum. İnşallah Türk kadın voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu bütün spor dünyasına göstermiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından Mehmet Akif Üstündağ iki başkana birer plaket verdi.

Ali Koç ve Abdi Üstünsalih ise her iki başkana kulüplerinin formasını takdim etti.