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FİSKOBİRLİK'in kuruluşunun 82. yılı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğimizi tüm üreticilerimizle paylaşmak isteriz" ifadesini kullandı.

FİSKOBİRLİK'in kuruluşunun 82. yılı
28.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:26

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğimizi tüm üreticilerimizle paylaşmak isteriz" ifadesini kullandı.

Bayraktar, Birliğin 82. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'de 1936 yılında Giresun'da kurulan fındık istasyonuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ardından 1 Kasım 1937'de TBMM'nin açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, 'Önümüzdeki yıl içinde, fındık başta olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi de ilgilendiren birlikler kurulmalıdır.' direktifinde bulunmuştur. Sonrasında ise 28 Temmuz 1938 yılında Giresun, Ordu, Trabzon, Keşap ve Bulancak kooperatiflerinin birleşmesiyle Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin temelleri atılmıştır. FİSKOBİRLİK olarak o günlerden bugüne değin, fındık ve fındık üreticilerinin en büyük kuruluşu olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz."

Bayraktar, Doğu, Orta ve Batı Karadeniz'de, Artvin'den başlayarak Sakarya'ya kadar tüm bölgede kooperatifleri ve tesisleri ile konuşlanan Birliğin, geçmişte olduğu gibi bugün de Türk fındığı, üreticisi ve ortaklarının menfaatlerini korumak adına haklı mücadelesini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

FİSKOBİRLİK ailesi olarak, üreticinin ve ortakların hakkına ve alın terine daima sahip çıkmak adına, tüm yönetim ve personel ile özverili bir biçimde çalışmalara devam edeceklerini aktaran Bayraktar, "Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğimizi tüm üreticilerimizle paylaşmak isteriz. Birliğimizin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi saygıyla yad eder, bu vesileyle yaklaşan yeni hasat döneminde üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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