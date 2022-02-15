Firmaların dış ticaret hacmi 'İnegöl Exportes' ile artacak

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından başlatılan ve tüm sektörlere yönelik büyük bir ürün veri tabanı, sanal fuarcılık ve ticaret ağı hizmeti sağlayacak olan ' İnegöl Exportes' ile firmalar dış ticaret hacmini arttırmanın yanı sıra, sanal fuara da katılabilecek.

İnegöl Exporters projesi tanıtımı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Globalpiyasa.com Yönetim Kurulu Başkanı Sungur Ilgaz ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Deren Şimşek ile çok sayıda firma temsilcisi katılım gösterdi. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl Exporters projemiz ile üyelerimizin dış ticaret hacmini arttırmak, geliştirmek ve ihracat yapmayan üyelerimize ihracat yapmalarını sağlamak üzere başlattığımız projemiz bugün itibariyle çalışmalarına başlıyor. Proje kapsamında çeşitli sektörlerimizden ilk etapta bin üyemiz için tamamen ücretsiz olarak globalpiyasa.com altyapısı kullanılarak üyelerimizin ihracat ve dijitalleşme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İlk etapta 500 üyemiz sisteme dahil edildi. Belirlenen diğer 500 üyemiz ise hızla sisteme dahil edilerek projemizden yararlanmaları sağlanacaktır. Daha sonra projenin gelişme aşamasında ilgili tüm üyelerimizin sisteme dahil edilmesini sağlamayı öngörmekteyiz. Tüm sektörlerimizin dahil edileceği projede üyelerimizin B2B (Sipariş Modülü), B2C (Elektronik Mağazacılık) alanlara erişimlerinin sağlanmasının yanı sıra CRM (Müşteri Yönetimi), insan kaynakları, e-katalog, ürün modüllerini kullanmaları sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında yılda 2 kere sanal fuar düzenlenecektir. Globalpiyasa.com yerli ve milli olduğu kadar uluslararası vizyonuyla da ihracatımıza ciddi katkılar sağlayacak, Ticaret Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir iş ağı, ürün arama motoru ve ortak veri tabanıdır" dedi.

Özellikle Covid-19 salgınıyla beraber e-ticaret kanalındaki ilgi hem tüketici hem de üretici bazında hızla arttığını ifade eden Uğurludağ, "Pandemi sebebiyle çoğu sektörde ciddi kayıplar ve küçülmeler yaşandı. Ancak e-ticaret, e-ihracat faaliyetleriyle bu ortamı büyüme için fırsata çeviren sektörler de oldu. Türkiye'de pandeminin başladığı dönem genel ticarette düşüş gözlemlenirken, e-ticarette ve ihracatta artış trendi sürüyor. İnegöl'de de bu fırsatı tüm üyelerimiz için yakalamayı hedefledik, tüm çalışmalarımızı globalpiyasa.com ortaklığında yoğunlaştırdık. Proje kapsamında gerçekleştirilecek sanal fuarlar kapsamında sanal olarak stant uygulamaları, ikili iş görüşmeleri, görüşme ajandalarının oluşturulması, satın alım taleplerinin ilgili firmalara ulaştırılması ve paylaşılması ve takibi gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Sistem, eklenen ürünleri otomatik olarak 7 farklı dile çevirerek hızlıca farklı dillerde de müşteriye ulaşılması konusunda üyelerimizi destekleyecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek ilk sanal fuar 30 Mayıs 2022-12 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Buna paralel olarak Odamızda görevli ilgili personeller aracılığı ile gelen satın alma talepleri değerlendirilerek eşleştirme çalışmaları yürütülecek, sanal fuarlarda ikili iş görüşmeleriyle süreç desteklenecektir. İlgili üyelerimizin projeye dahil olma süreci tamamlandığında sanal fuar ve sektörel küme altyapısı, ortak veri tabanı kullanımı, iletişim altyapısı, trafik izleme ve raporlama modülleriyle alanında uzmanlaşmış, hedeflerine farklılıklar oluşturarak ve bilgi temelli İnegöl ekonomi vizyonuna yönelik faydalar üreterek şehrimizin geleceğine odaklanan bir akıllı altyapı oluşmuş olacaktır. Oluşan bu büyük veri şehrimizin geleceğine yön vermede, tüm karar verme süreçlerinde, sektörel dijital kümelenmede kullanılabilecektir. Bu nedenlerle bizim için oldukça önemli olan bu projenin hayata geçecek olmasından duyduğumuz mutluluğu bir kere daha paylaşmak isterim. Globalpiyasa.com'un temsilcilerine ve siz değerli katılımcılarımıza toplantımıza olan katılımınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Başkan Yavuz Uğurdağ'dan sonra söz alan Globalpiyasa.com Yönetim Kurulu Başkanı Sungur Ilgaz ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Deren Şimşek, proje kapsamı ve işleyişi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - BURSA