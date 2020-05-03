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Fındıkta külleme mücadelesi başladı

Fındıkta külleme mücadelesi başladı
03.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:35

Fındıkta külleme mücadelesi başladı Ordu'da fındığın en önemli zararlısı olan küllenme hastalığına karşı kükürt mücadelesi başladı Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz: "İlaçlamayı aksatmayın, yağmur yağsa bile tekrarlayın" "İlaçlamayı akşam üzeri yapın ve arılara zarar vermeyin" Tüm...

Fındıkta külleme mücadelesi başladı

Ordu'da fındığın en önemli zararlısı olan küllenme hastalığına karşı kükürt mücadelesi başladı

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz: "İlaçlamayı aksatmayın, yağmur yağsa bile tekrarlayın"

"İlaçlamayı akşam üzeri yapın ve arılara zarar vermeyin"

ORDU - Tüm dünya korona virüs salgınına karşı mücadele ederken, üretim ve ihracatını en çok Türkiye'nin yaptığı fındıkta küllenme hastalığı mücadelesi başladı.

Ordu'da korona virüs salgınına karşı mücadele sürerken bir yandan da tarımsal faaliyetlere devam ediliyor. Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu fındık bitkisinin en önemli hastalıklarından olan külleme hastalığına karşı ilaçlama mücadelesi başladı. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, hastalık ile mücadelede öncelikli olarak kültürel mücadele yapılması, bu kapsamda fındık bahçelerinde dip sürgünü temizliği ve budama işlemelerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Mayıs ayının ilk haftasında başlayan küllenme hastalığına karşı kükürt kullanılarak kimyasal mücadele yapılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Kükürt kullanılması durumunda kozalak akarına karşıda mücadele edilmiş olacaktır.Önceki yıllarda hastalık görülmeyen bahçelerde ise hastalık belirtilerine göre kimyasal ilaçlama yapılmalıdır" dedi.

Hastalık belirtileri

Hastalık belirtileri ve ilaçlı mücadele hakkında bilgi veren İl Müdürü Yılmaz, külleme hastalığı belirtilerinin ilkbaharda gelişmekte olan yaprak ve sürgünler üzerinde başladığını, hastalığın rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayıldığına dikkat çekti.

Yılmaz, "Külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda üst kısımlarda renk açılımları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler oluşur. Daha sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta; ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve kahverengileşme meydana gelmektedir. Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir" diye konuştu.

"Yağmur yağarsa tekrarlayın"

Kükürt uygulamasının ardından yağmur yağması durumunda ilaçlanmanın tekrarlanması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Mücadele 10-15 gün ara ile en az 3 tekerrür olacak şekilde tekrarlanmalıdır. 2. ve sonraki ilaçlamalarda Bakanlığımız tarafından külleme hastalığı için ruhsatlandırılan ilaçlardan herhangi birisi kullanılabilir. Kimyasal mücadele iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Çisentili ve mevsim için anormal derecede sıcak olan günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Arılara dikkat

Ordu'da fındıktan sonra diğer önemli bir geçim kaynağının arıcılık olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ilaçlama faaliyetlerinden arıların zarar görmemesi için su içtiği kaynaklara Bitki Koruma Ürünleri bulaştırılmaması, ilaçlamaların akşam üzeri arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapılması ayrıca zirai mücadele zamanı gelmeden bir hafta önceden arıcıların arılarını mümkün mertebe 6 km. uzağa yerleştirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

(MAK-SLH-Y)

Fındıkta külleme mücadelesi başladı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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