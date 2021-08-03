Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor

Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Haberler | Ekonomi

GİRESUN Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, fındıkta üreticilerin sahil kesimlerde hasada başladığını belirterek, "Üreticinin gözü kulağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı taban fiyat ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım politikasında" dedi.

GİRESUN Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin Karan, fındıkta üreticilerin sahil kesimlerde hasada başladığını belirterek, "Üreticinin gözü kulağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı taban fiyat ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım politikasında" dedi.

Doğu Karadeniz'deki Ordu, Giresun ve Trabzon'da üreticiler, fındık hasadı için geri sayıma başladı. Ağustosun ilk haftalarında başlayacak hasat için fındık üreticileri de son hazırlıklarını sürdürüyor. GZO Başkanı Nurittin Karan, Giresun, Ordu ve Trabzon'da 2021 yılı fındık hasadı için üreticilerin sahil kesimlerde hasada başladığını belirterek, TMO aracılığıyla devlet adına yapılacak olan fındık alım fiyatının, daha fazla geciktirilmeden açıklanması gerektiğini söyledi. Karan, "Fındık taban fiyatının açıklanmadığı her gün üreticinin aleyhine işlemektedir. Bir an önce üretici fındıkta tek garantör kurum haline gelen TMO'ya ürününü kaç liradan satabileceğini bilmelidir. Fındık hasadında takvim hızlı işlemekte. Bugünlerde hasadına başlanılan fındık, harmana indikten sonra hızlı bir şekilde satışa hazır hale gelecektir. Gurbetçi olarak tabir edilen vatandaşlar ve acil ihtiyacı olan üreticiler bir an önce hasat işlemini tamamlayıp, ürününü satmanın hesabını yapmakta" diye konuştu.Taban fiyatın, insafa bırakılmaması gerektiğini kaydeden Karan, "Taban fiyat, fındık baronlarının insafına bırakılmadan, üreticinin yüzünü güldürecek şekilde açıklanmalı. Bahçeye giren üreticinin gözü kulağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan taban fiyat ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım politikasında. Eğer Türk fındığının değeri dolar bazında 3,5 dolar ise bu rakam baz alınarak bir fiyat açıklanmasını bekliyoruz" dedi.


Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Demet Akalın Prens William
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Kayaalp Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:19:48. #1.16#

title