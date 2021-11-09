Fındık fiyatı 3 haftadır yerinde sayıyor

GİRESUN (İHA) - Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan fındık fiyatında yükseliş beklentisi devam ediyor.

Dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği Giresun'da sezona 24 lira seviyelerinde başlayan Fındık Fiyatları sezon başından bu yana sadece 1 TL artışla son 3 haftadır 25 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Giresunlu fındık tüccarı Muhammed Karaman, "Sezona 24 lira seviyelerinde giriş yapan fındık fiyatları 3 haftalık sürede aynı fiyatta çakılı kaldı. Günlük fiyatın belirlendiği serbest piyasada fındık üç haftadır olduğu gibi bugün de 25 TL'den işlem görüyor. Bu ay içerisinde fındık fiyatlarının biraz yükselmesini bekliyorduk ancak, ayın ortasına yaklaşmamıza rağmen bir değişiklik olmadı. Bu aydan sonra da serbest piyasada bir yükselişin olması zor görülüyor. Genelde her yıl bu aylar biraz fiyatların yükseldiği zamanlardı. Yine de ay sonuna kadar bir yükseliş umudu olabilir" dedi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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