HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fındık çiftliğinde üretim artıyor

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan ilk fındık çiftliğinde üretim artıyor.

Fındık çiftliğinde üretim artıyor
12.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:26

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan ilk fındık çiftliğinde üretim artıyor. Yerli ve milli enerji üreten ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın yaptığı Oltan Köleoğlu Enerji'nin (OKE) iştiraklerinden olan ŞGK Köleoğlu çiftliğinde dallardaki fındıklar her geçen yıl artıyor.

Köseli köyü sınırları içinde kalan yaklaşık 300 dönümlük alana 2015 yılında tek gövde sistemi ile dikilen Yomra Sivrisi türündeki fındıkların dallarında çotanaklar bu yıl daha fazla oluşuyor. Bir dönem Türk fındığının en büyük ihracatçısı konumunda olan Oltan Gıda'nın ortaklarından Şükrü Güngör Köleoğlu adına kurulan ve modern tarım uygulamalarının çevreci bir anlayışla gerçekleştirildiği çiftlik sektörde Türkiye'de örnek gösterilen projelerin ilk sırasında yer alıyor.

Geçmişte Ziraat Odaları Başkanlığı da yapmış, halen Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkan yardımcılığını da yürüten Özer Akbaşlı'nın koordinatör olarak görev yaptığı çiftlik Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta da üretim ve kalitenin artmasına öncülük yapıp, örnek oluyor. Özer Akbaşlı, Oltan Köleoğlu Enerji'nin Türk fındığına talebin arttığı son yıllarda bunu karşılamak için büyük çaba içine girip, yatırımlar yaptığına işaret ederek, halen dekar başına 100 kilogram olan Türkiye üretimini 400-500 kilograma çıkarılması hedefine hizmet ettiklerini bildirdi.

"Enerji de, fındık da kazanım sağlayacak"

OKE'nin enerji sektörünü dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için çalışmalar yaparken, aynı zamanda ülkemize milyarlarca dolar döviz kazandıran fındıkta da üretimi arttırıp üreticisinden tüccarına sanayicisinden ihracatçısına kadar da kazanım sağlamak için yatırım yaptığını belirten Akbaşlı, "Tıpkı yenilenebilir enerjide olduğu gibi, fındıkta da öncü ve örnek olmayı firma kendine hedef seçmiştir. Kurulan enerji santralleri gibi fındık çiftliği de çevreye ve o çevrede yaşayanlara kazanım sağlayan projelerdir. Biz bu çiftlikte de sertifikalı fidan yetiştiriciliği başta olmak üzere, çocuk işçiliğinin önlenmesi, tarımda çalışanların sosyal statülerinin düzenlenmesi, hasat ve harman işlemlerinde verimliliğin sağlanması, uygun depolama şartlarının oluşturulması, pazarın istediği kriterlerde üretimin sağlanması gibi birçok yeniliğin bir arada yapılabildiği bir işletme modeli oluşturduk. Çiftlik kurulması ile birlikte çevredeki tarım arazilerinin de korunması çalışmalarına katkıda bulunuyoruz" dedi.

"Yerli ve milli kaynaklara karşı çıkanlar"

Oltan Köleoğlu Enerji'nin iştirakiyle kurulan çiftlikle, amaçlarından birinin de, ülkemiz fındık yetiştiriciliğindeki geleneksel üretim teknikleri yerine, modern ve makinalı üretim tekniği kullanarak birim alandan daha fazla ürünü en düşük maliyetle alınabileceğini orta koyarak, Türkiye'yi dışarıdan alan değil, dışarıya satan ülke konumuna getirmek olduğunu ifade eden Özer Akbaşlı, "Misyonumuz, tıpkı enerjide olduğu gibi yeni teknoloji ve sistemleri kullanarak üreticilerimize, dolayısıyla ülkemize kazanım sağlamaktır. Oltan-Köleoğlu Enerji yerli ve milli kaynakların çevreci bir anlayışla ekonomimize kazanım sağlaması için çaba gösterirken, bunları görmemezlikten gelen art niyetli çevrelere de gerçekleri göstermektedir" diye konuştu.

Türk fındığında örnek olarak çığır açma hedefine yönelik kurulan çiftlikte Yomra Sivrisi olarak adlandırılan fidanlar 7x7 aralığı ile dikildi. Yaklaşık 5 bin tek gövde fındık ağacının yer aldığı ve geçtiğimiz yıl azda olsa ürün vermeye başlayan bahçede tam üretim 2024 yılında gerçekleşecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Ekonomi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu Ekonomi
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti Ekonomi
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor Ekonomi
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Ekonomi
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Mariah Carey Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Fındık çiftliğinde üretim artıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:02:05. #1.15#
title