Fındık çiftliğinde üretim artıyor Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan ilk fındık çiftliğinde üretim artıyor.

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin Samsun'un Bafra ilçesinde kurulan ilk fındık çiftliğinde üretim artıyor. Yerli ve milli enerji üreten ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın yaptığı Oltan Köleoğlu Enerji'nin (OKE) iştiraklerinden olan ŞGK Köleoğlu çiftliğinde dallardaki fındıklar her geçen yıl artıyor.

Köseli köyü sınırları içinde kalan yaklaşık 300 dönümlük alana 2015 yılında tek gövde sistemi ile dikilen Yomra Sivrisi türündeki fındıkların dallarında çotanaklar bu yıl daha fazla oluşuyor. Bir dönem Türk fındığının en büyük ihracatçısı konumunda olan Oltan Gıda'nın ortaklarından Şükrü Güngör Köleoğlu adına kurulan ve modern tarım uygulamalarının çevreci bir anlayışla gerçekleştirildiği çiftlik sektörde Türkiye'de örnek gösterilen projelerin ilk sırasında yer alıyor.

Geçmişte Ziraat Odaları Başkanlığı da yapmış, halen Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkan yardımcılığını da yürüten Özer Akbaşlı'nın koordinatör olarak görev yaptığı çiftlik Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta da üretim ve kalitenin artmasına öncülük yapıp, örnek oluyor. Özer Akbaşlı, Oltan Köleoğlu Enerji'nin Türk fındığına talebin arttığı son yıllarda bunu karşılamak için büyük çaba içine girip, yatırımlar yaptığına işaret ederek, halen dekar başına 100 kilogram olan Türkiye üretimini 400-500 kilograma çıkarılması hedefine hizmet ettiklerini bildirdi.

"Enerji de, fındık da kazanım sağlayacak"

OKE'nin enerji sektörünü dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için çalışmalar yaparken, aynı zamanda ülkemize milyarlarca dolar döviz kazandıran fındıkta da üretimi arttırıp üreticisinden tüccarına sanayicisinden ihracatçısına kadar da kazanım sağlamak için yatırım yaptığını belirten Akbaşlı, "Tıpkı yenilenebilir enerjide olduğu gibi, fındıkta da öncü ve örnek olmayı firma kendine hedef seçmiştir. Kurulan enerji santralleri gibi fındık çiftliği de çevreye ve o çevrede yaşayanlara kazanım sağlayan projelerdir. Biz bu çiftlikte de sertifikalı fidan yetiştiriciliği başta olmak üzere, çocuk işçiliğinin önlenmesi, tarımda çalışanların sosyal statülerinin düzenlenmesi, hasat ve harman işlemlerinde verimliliğin sağlanması, uygun depolama şartlarının oluşturulması, pazarın istediği kriterlerde üretimin sağlanması gibi birçok yeniliğin bir arada yapılabildiği bir işletme modeli oluşturduk. Çiftlik kurulması ile birlikte çevredeki tarım arazilerinin de korunması çalışmalarına katkıda bulunuyoruz" dedi.

"Yerli ve milli kaynaklara karşı çıkanlar"

Oltan Köleoğlu Enerji'nin iştirakiyle kurulan çiftlikle, amaçlarından birinin de, ülkemiz fındık yetiştiriciliğindeki geleneksel üretim teknikleri yerine, modern ve makinalı üretim tekniği kullanarak birim alandan daha fazla ürünü en düşük maliyetle alınabileceğini orta koyarak, Türkiye'yi dışarıdan alan değil, dışarıya satan ülke konumuna getirmek olduğunu ifade eden Özer Akbaşlı, "Misyonumuz, tıpkı enerjide olduğu gibi yeni teknoloji ve sistemleri kullanarak üreticilerimize, dolayısıyla ülkemize kazanım sağlamaktır. Oltan-Köleoğlu Enerji yerli ve milli kaynakların çevreci bir anlayışla ekonomimize kazanım sağlaması için çaba gösterirken, bunları görmemezlikten gelen art niyetli çevrelere de gerçekleri göstermektedir" diye konuştu.

Türk fındığında örnek olarak çığır açma hedefine yönelik kurulan çiftlikte Yomra Sivrisi olarak adlandırılan fidanlar 7x7 aralığı ile dikildi. Yaklaşık 5 bin tek gövde fındık ağacının yer aldığı ve geçtiğimiz yıl azda olsa ürün vermeye başlayan bahçede tam üretim 2024 yılında gerçekleşecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA