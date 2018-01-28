Finans Piyasaları İçin "Daha Liberal" Düzenleme Sinyali

Maliye Bakanı Ağbal, "Finansal sistemi oluşturan kurumların yapıları, işleyişine ilişkin çok daha liberal, daha serbest piyasa ekonomisine dayalı düzenlemeler yapmamız gerekiyor.

Finans Piyasaları İçin

Maliye Bakanı Ağbal, "Finansal sistemi oluşturan kurumların yapıları, işleyişine ilişkin çok daha liberal, daha serbest piyasa ekonomisine dayalı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bunları Maliye Bakanlığı olarak bir torba yasa içerisinde düzenleme noktasında çalışma başlattık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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