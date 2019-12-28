Filipinler iki Amerikalı senatörün ülkeye girişine izin vermedi

28.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 07:13

Filipinler Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yaptırımlarına misilleme olarak iki Amerikalı senatörün ülkeye girişine izin vermedi ve Amerikan vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin sıkılaştırılacağını duyurdu.



Başkanlık Sözcüsü Salvador Panelo, muhalif senatör Leila de Lima'nın tutuklanması ile ilişkili olduğunu düşünülen yetkililerin ABD'ye girişine izin verilmemesi halinde Amerikan vatandaşlarından vize talep edileceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle