Filipinler iki Amerikalı senatörün ülkeye girişine izin vermedi
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Filipinler iki Amerikalı senatörün ülkeye girişine izin vermedi

Filipinler Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yaptırımlarına misilleme olarak iki Amerikalı senatörün ülkeye girişine izin vermedi ve Amerikan vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin sıkılaştırılacağını duyurdu

28.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 07:13
Filipinler iki Amerikalı senatörün ülkeye girişine izin vermedi

(ABD) yaptırımlarına misilleme olarak iki Amerikalı senatörün ülkeye girişine izin vermedi ve Amerikan vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin sıkılaştırılacağını duyurdu.


Başkanlık Sözcüsü Salvador Panelo, muhalif senatör Leila de 'nın tutuklanması ile ilişkili olduğunu düşünülen yetkililerin ABD'ye girişine izin verilmemesi halinde Amerikan vatandaşlarından vize talep edileceğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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