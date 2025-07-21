A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek VNL Finalleri için hazırlıklarını tamamlarken, "Hande Baladın neden kadroda değil?" sorusu da taraftarlar arasında gündeme oturdu. Peki, Filenin Sultanları Hande Baladın neden yok? Hande Baladın neden kadroda değil? İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI HANDE BALADIN NEDEN YOK?

Hande Baladın milli takımın geniş kadrosunda yer alıyor. Ancak, teknik heyet finallere yönelik kadro tercihini yaparken bazı oyuncuların form durumu, sakatlık geçmişi ve rakip analizi gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri müsabakaları için Polonya'ya gitti. Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Diğer eşleşmeler ve kadromuz şu şekilde:

İtalya-ABD

Polonya-Çin

Brezilya-Almanya

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge