Filenin Sultanları Hande Baladın neden yok? Hande Baladın neden kadroda değil?

Filenin Sultanları Hande Baladın neden yok? Hande Baladın neden kadroda değil?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemde Türk voleybolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Baladın, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri öncesinde dikkatleri üzerine çekti. "Filenin Sultanları Hande Baladın neden yok?" sorusu, sosyal medyada ve spor gündeminde en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 23-27 Temmuz tarihleri arasında Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenecek VNL Finalleri için hazırlıklarını tamamlarken, "Hande Baladın neden kadroda değil?" sorusu da taraftarlar arasında gündeme oturdu. Peki, Filenin Sultanları Hande Baladın neden yok? Hande Baladın neden kadroda değil? İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI HANDE BALADIN NEDEN YOK?

Hande Baladın milli takımın geniş kadrosunda yer alıyor. Ancak, teknik heyet finallere yönelik kadro tercihini yaparken bazı oyuncuların form durumu, sakatlık geçmişi ve rakip analizi gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri müsabakaları için Polonya'ya gitti. Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları Hande Baladın neden yok? Hande Baladın neden kadroda değil?

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Japonya çeyrek final müsabakası 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Filenin Sultanları Hande Baladın neden yok? Hande Baladın neden kadroda değil?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Diğer eşleşmeler ve kadromuz şu şekilde:

  • İtalya-ABD
  • Polonya-Çin
  • Brezilya-Almanya

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

Pasörler: Dilay Özdemir, Cansu Özbay

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor

Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da uçak kalkmıyor! Transfer iptal

Galatasaray'da uçak kalkmıyor! Transfer iptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.