FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 34 Türk basketbolcu

30.10.2019 17:20

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele eden oyuncular arasında, Türk sporcuların sayısı, ABD'lilerin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Organizasyonun internet sitesinde bu sezonki oyuncularla ilgili istatistiksel bilgilerin yer aldığı rapora göre, 32 kulübün yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, 42 ülkeden 453 basketbolcu mücadele ediyor.

Bu ülkeler arasında ABD 104 oyuncuyla başı çekerken, Türkiye ise 34 basketbolcuyla listenin ikinci sırasında bulunuyor. Türkiye'yi, 31 basketbolcuyla Almanya takip ediyor.

En genç kadro Teksüt Bandırma'nın

Organizasyonda bu sezon yer alan oyuncuların yaş ortalaması 26 yıl ve 1 ay olurken, Teksüt Bandırma 22 yıl ve 8 aylık yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip takım olarak öne çıkıyor. Karadağ'ın Mornar Bar Kulübünün oyuncuları ise 30 yıl ve 8 aylık yaş ortalamasıyla en yaşlı kadro sıralamasında zirvede bulunuyor.

Listede yer alan en genç ve yaşlı oyuncular listesinde ise Litvanya ekibi Lietkabelis'da forma giyen ikiz oyuncular Dominykas ve Dovydas Butka ilk sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi BAXI Manresa'nın Dominikli oyuncusu Eulis Baez ise 37 yaş ve 8 ay ile ligin en tecrübeli ismi konumunda.

En genç ve yaşlı oyuncular listesinde yer alan basketbolcular şöyle:

En genç oyuncular

Dominykas ve Dovydas Butka (Lietkabelis): 16 yıl, 3 ay



Luca Sanna (Dinamo Sassari): 16 yıl, 10 ay

Abel Sovegjarto (Falco Szombathely): 16 yıl, 11 ay



Furkan Haltalı (Teksüt Bandırma): 16 yıl, 11 ay

En yaşlı oyuncular

Eulis Baez (BAXI Manresa): 37 yıl, 8 ay



Petr Benda (ERA Nymburk): 37 yıl, 8 ay



Janis Blums (VEF Riga): 37 yıl, 7 ay



Tomas Delininkaitis (Neptunas Klaipeda): 37 yıl, 5 ay



En uzunu Moustapha Fall

Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki oyuncuların boy ortalaması ise 1 metre 97,9 santimetreyi buldu. Happy Casa Brindisi, 2 metre 9 santimetrelik boy ortalamasıyla en uzun oyunculara sahip kulüp olurken, Polski Cukier Torun ise 1 metre 95,1 santimetrelik ortalamasıyla organizasyonun en kısa takımı konumunda.

Türk Telekom'da forma giyen Fransız basketbolcu Moustapha Fall ise 2 metre 18 santimetrelik boyuyla organizasyonun en uzun oyuncusu olurken, ABD'li David Holston ise 1 metre 67 santimetrelik boyuyla en kısa oyuncu konumunda yer alıyor.

En uzun ve kısa boylu oyuncular ise şöyle:

En uzun beş oyuncu

Moustapha Fall (Türk Telekom): 218 cm



Georgios Tsalmpouris (AEK): 216 cm



Giorgi Shermadini (Iberostar Tenerife): 216 cm



Mirza Begic (Mornar Bar): 216 cm



Alec Brown (Nizhny Novgorod) 216 cm

En kısa beş oyuncu

David Holston (JDA Dijon): 167 cm

Ludovic Beyhurst (SIG Strasbourg): 172 cm

T.J. Campbell (Turk Telekom): 175 cm

Dovydas Butka (Lietkabelis): 175 cm

Niels Van den Eynde (Telenet Giants Antwerp): 177 cm

Kaynak: AA