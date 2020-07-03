FETÖ sanığına 14 yıl 3 ay hapis cezası Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada yargılanan eski Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emre F'ye, 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi2.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada yargılanan eski Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Emre F'ye, 14 yıl 3 ay hapis cezası verildi

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Emre F, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Önceki savunmalarını yineleyen sanık, suçlamaları reddederek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Emre F'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sözde "yurtta sulh konseyi" tarafından hazırlandığı öne sürülen listede, adı, "Giresun sıkıyönetim komutanı" olarak geçen Emre F, 16 Temmuz'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Nisan 2018'de görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, sanığı, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Yapılan itiraz üzerine yerel mahkemenin kararı bozulunca, sanık, yeniden yargılanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA