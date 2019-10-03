FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan dernek yöneticisine dava

03.10.2019 12:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Ankara Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneğinin eski başkan yardımcısı Demet Kökten hakkında, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosu savcılarından Cem Solmaz tarafından hazırlanıp Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Demet Kökten'in, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Ankara Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde yönetim kurulu başkan yardımcılığı ile yönetim kurulu asil üyeliği görevini yürüttüğü, elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından örgütün finans kurumu Bank Asya'da katılım hesabı açıp para yatırdığı belirtildi.

İddianamede, G.Ö. adlı bir iş adamının, Demet Kökten ile eşi Ü.K'nin, FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair ifadesine de yer verildi.

G.Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Demet Kökten'in örgüt içinde etkin bir konumda bulunduğunu öne sürdü.

Kökten'in eşi Ü.K'nin, cemaat olarak bilinen FETÖ'ye yakınlığını kendisine anlattığını belirten G.Ö, "Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı Başkent RSN İnşaat A.Ş, Kökten Toptan Kuyumculuk LTD. ŞTİ. ve Ruşen Pastaneleri Gıda Turizm İnş. Oto San. ve Tic. AŞ'nin ortağı ve yöneticisi olana Ü.K, bu firmalar üzerinden Ankara'nın Etimesgut, Sincan, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde inşaat işlerine girmiş, bu sayede FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne himmet adı altında maddi destek sağladığı gibi örgütün himmet parasını da inşaat işleri ile aklamıştır." dedi.

Tanık G.Ö, Ü.K'nin, FETÖ'nün Kayseri imamı Sıtkı B, örgütün Kayseri'deki mali ayağını yürüten Ahmet Türkmen, cemaat üyesi Mehmet Yılız ve örgütün sözde "yargı imamı" olduğu iddia edilip silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan avukat Mehmet Rasim Kuseyri ile irtibatının olduğunu savundu.

Müşteri portföyünü genişletmeye yönelik

İddianamede, savunmasına yer verilen Demet Kökten ise FETÖ/PDY ile bir ilgisinin bulunmadığını, müşteri portföyünü genişletmek amacıyla Ankara Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneğine üye olduğunu öne sürdü.

Demet Kökten, örgütün finans kurumu Bank Asya'yı ise bireysel emeklilik sisteminden faydalanmak için tercih ettiğini, bu amaçla hesap açtırıp para yatırdığını, kimseden talimat almadığını savundu.

İddianamede, Demet Kökten'in "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kökten, aralık ayında Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA