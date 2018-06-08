Tatil Beldesindeki Fuhuş Operasyonunda 16 Kadın Kurtarıldı: 33 Gözaltı

Muğla'nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen operasyonda internet üzerinden fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlardan birisi kucağındaki çocuğuna sarılarak yüzünü gizlemeye çalıştı.

İNTERNET ÜZERİNDEN FUHUŞ YAPTIRDIKLARI BELİRLENDİ

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.

23 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler üç aylık teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından, Fethiye ve Köyceğizdeki 23 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi. Operasyonda 33 kişi fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

9'U YABANCI UYRUKLU 16 KADIN KURTARILDI

Zorla fuhuş yaptırılan 9'u yabancı uyruklu 16 kadın ise kurtarıldı. Operasyonda, 3 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu hap da ele geçirildi.

KUCAĞINDAKİ ÇOCUKLA YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Yabacı uyruklu kadınların Emniyetteki işlemelerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüpheli kadınlardan birisinin, kucağındaki çocuğuna sarılarak yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti. Gözaltına alınan 33 şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.