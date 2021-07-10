Mesut Özil: Pereira da bizim gibi hücum istiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'nın hücum futbolu oynatmak istediğini belirterek, "Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'nın hücum futbolu oynatmak istediğini belirterek, "Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki orta saha, çalışmaların iyi gittiğini dile getirerek, "Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Hocamız geldi. Oyun tarzını bize iletiyor, nasıl oynatmak istediğini. Herkes çok pozitif bakıyor. Antrenmanlar her zaman kamp geçirdiğinizde çok sert geçiyor. Hazırlığımızı yapıyoruz. İnşallah sezon sonunda da kupayı kaldırırız. Özellikle Caner'le çok güzel anılarımız oluyor. Bugün antrenmanımız hafifti çünkü son günlerde bayağı sert antrenmanlar yaptığımız için bugün hocamız antrenmanı biraz hafif yaptı. Herkes mutlu, herkes heyecanlı, herkes her şeyini veriyor takım için, Fenerbahçe camiası için. Mutluyuz. Kampımızı yapıp sakatlıksız bir şekilde sezona başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"HER TAKIMA KARŞI KAZANMAK İSTİYORUZ"Deneyimli futbolcu, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın kendilerine çok yardımcı olduğunu vurguladı ve şunları dedi: "Takımla çok iyi iletişim kurabiliyor. Zaten Fenerbahçe camiasını, Türk futbolunu çok iyi biliyor. O yüzden geldiği için çok mutluyuz. Antrenmanlarda belli oluyor nasıl oynatmak istediği. Mesela takımın hücum yapmasını istiyor. Bu da bizim istediğimiz çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Hoca da bunu temsil ediyor. Oyunculara çok yardım ediyor, oyuncularla konuşuyor. Herhangi bir şey olduğu zaman kapısının her zaman açık olduğunu da söyledi. Çok pozitif bakıyoruz. İnşallah onunla başarıya ulaşabiliriz. Oyuncu için bu çok önemli. Bazı günler zorluk çekebilirsin; oynayan oyuncu, oynamayan oyuncu… Her oyuncuya önem veriyor. Herkesle aynı gemiye binip o gemiyle şampiyonluğa ulaşmak istiyor. O yüzden çok önemli.""BÖYLECE TAKIM OLARAK ŞAMPİYONLUĞA OYNAYABİLİRSİN"Daha önce sarf ettiği, "Hocamızın sahaya yansıtmak istediği oyun tarzı beni inandırdı" sözleri için ise Özil, "Fenerbahçe'yiz. Her zaman, her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Onun için önde hücum etmek lazım. Takım olarak adımlarımızı atmamız lazım. Antrenmanda da her şey belli oluyor. Akıllı bir hoca, ne yapacağını biliyor. Oyunculara da çok yardım ediyor. Güzel günler geçiriyoruz burada, herkes mutlu. Böylece takım olarak şampiyonluğa oynayabilirsin. Yorucu oluyor ama alışığız. Biz futbolcular izinden sonra her zaman kamp yaptığımız için ilk günler tabii biraz sert geçiyor, ayaklarda biraz ağrılar falan oluyor ama alışığız. Sakatlık kimse yaşamadı çok şükür. Mutluyuz, huzurluyuz. Önümüze bakıyoruz. İnşallah sezon sonu şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı."BAŞKANIMIZLA DİYALOĞUMUZ ÇOK İYİ"Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'ye transfer sürecindeki rolüne dikkat çeken yıldız futbolcu, "Başkanımızla diyalog olarak çok iyiyiz. Aramızda hiçbir problem yok. Her zaman Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum, Fenerbahçeliyim. Konuşmalar oldu. Ne istediğini, takım olarak neler başarabileceğimizi anlattı. Takım olarak yani, o önemli. Sonuçta herhangi bir futbolcu da olsan, kim olursan ol kendin bir şeyler başaramazsın. Takım olarak, bir aile olarak belirli bir şeyler kurarsanız o zaman o başarıya ulaşabilirsiniz. Başkan da bu adımları söyledi. Beni inandırdı. O yüzden Fenerbahçe'deyim ve çok mutluyum" diye konuştu."YÜZDE 100 HAZIRIM"Geçen sezon şanssızlıklar yaşadığını ancak şu anda kendisini tam olarak hazır hissettiğini aktaran Mesut Özil, şöyle devam etti: "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde tam fit değildim çünkü korona vardı, zor dönemler yaşadım Arsenal'le olsun… Ondan sonra transfer olacak mı, olmayacak mı… Çok şeyler vardı. Ondan sonra geldiğimde huzura kavuştum ama maalesef sakatlandım. Ama bu sezon kamp yapıyorum. İlk andan beri takımla buradayım. Kendimi elimden geldiği sürece iyi hazırlamaya çalışıyorum. Tabii ki futbolcu olarak sahada takıma yardım etmek istiyorum, elimden geleni de yapacağım. Futbolcu olarak her zaman hazır olmalısın. Tabii ki bazı dönemler oluyor, insan yoruluyor. İnsanlık hali. Fitim, sağlıklıyım, önemli olan o. Yüzde 100 hazırım. Geldiğimde zor bir dönemden geçiyorduk Fenerbahçe olarak. Futbolcu olarak önemli olan takımda huzur olması ve bunu ben bugün daha iyi yaşıyorum. Herkes mutlu, gülüyor antrenman sert olsa bile insanlar yüzde 100 takıma destek veriyor, elinden geleni yapmak istiyor. Böyle devam ederse, sakatlık falan olmazsa bu sezon çok güçlü bir Fenerbahçe göreceksiniz.""HEDEFİM FENERBAHÇE'YLE ŞAMPİYON OLMAK"Tek hedefinin taraftar önünde şampiyonluk duygusunu yaşamak olduğunu anlatan Özil, "Hedefim Fenerbahçe'yle şampiyon olmak. Bir de kendi stadımızda oynadığımızda o atmosferi yaşamak istiyorum. Futbolcu olarak elimden geleni yapacağım, takıma yardım edeceğim. İnşallah sonunda Allah da nasip ederse camiamıza hediye etmek istiyoruz" diye konuştu."AVRUPA'DA KORAKOR MÜCADELE EDECEĞİZ"UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmalarıyla ilgili de değerlendirmeler yapan yıldız futbolcu, "Tabii ki sonuçta sadece Fenerbahçe'yi temsil etmiyorsunuz, tüm Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. O yüzden korakor mücadele edeceğiz. İnşallah orada da başarılı oluruz" dedi."ELİMDEN GELDİĞİ SÜRECE SAHADA SAVAŞACAĞIM"Taraftarların kendisine ilgi ve sevgisinin gurur verici olduğunu belirten Mesut Özil, "Çok mutluyum. Eskiden de Türkiye'ye geldiğimde insanlar her zaman anlayışlı karşılıyordu beni. İnanılmaz, gurur verici bir şey. Sonuçta bizim camiamız bu şampiyonluğu bekliyor. Elimden geldiği sürece sahada savaşacağım, mücadele edeceğim, takıma yardım edeceğim. Hediye olarak da inşallah camiamıza şampiyonluğu veririz" şeklinde konuştu."ASİST VE GOL HEDEFİM YOK"Sahada önceden hareket ederek düşündüğünü, bunun da başarı olarak sonuca yansıdığını söyleyen Özil, "Sahada herhangi bir pozisyon gördüğümde aklıma geliyor. Zaten ben topu almadan düşünen bir insanım. Top da geldiğinde, belirli bir pozisyonu gördüğümde takım arkadaşıma pası atıyorum. Tabii ki dünyada asist olarak biraz meşhur oldum. Galiba önceden düşünüyor olmamdan geliyor" diye konuştu.Mesut Özil, 'Sezona başlarken gol ya da asist anlamında kendisine hedef koyup koymadığı' yönündeki soruya şu yanıtı verdi: "Hayır. Bir futbolcu olarak her zaman şampiyonluğa oynarsın. Sonuçta bu kampı ne için yapıyoruz? Hedeflerimiz var. Büyük camiada, büyük kulüplerde oynuyorsan bu hedeflere ulaşmak için elinden geleni yapıyorsun. Hedefim ilk olarak sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak, sakatlık yaşamamak. Bir de takımla hedeflerimize ulaşmak" cevabını verdi."FORMALARI ÇOK GÜZEL BULDUM"Yeni sezon formalarıyla ilgili ise Özil, "Formaları çok güzel buldum. Tanıtımında yer aldım. Formayı önceden görme ve giyme şansım oldu. Benim favori formam her zaman çubukludur. İnanılmaz yapmışlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. O formayı inşallah Kadıköy'de giyip büyük galibiyetler, zaferler yaşarız" yorumunu yaptı."İSTANBUL'DA ÇOK MUTLUYUZ, HUZURLUYUZ"Kendisi ve ailesinin İstanbul'a olan adaptasyon sürecini de anlatan Mesut, "Çok güzel geçti. Hanım zaten eskiden İstanbul'da yaşıyordu. Kızım da zaten küçük olduğu için çok farkına varmadı. Zaten arkadaşlar da aile de İstanbul'da olduğu için o konuda çok rahattık. Çok mutluyuz, huzurluyuz. Eşim çok destek oluyor. Allah razı olsun. Böyle bir eşim, böyle bir kızım olduğu için çok mutluyum. Çok güzel bir aile olduk. Birbirimizi destekliyoruz. Çok mutluyuz" dedi."BİZE GÜVENSİNLER"Sarı-lacivertli taraftarlara çağrıda bulunan Mesut Özil, "Bütün camiamızdan ilk önce bize destek olmalarını istiyoruz. Bize güvensinler. Biz futbolcu olarak, ekip olarak, tüm aile olarak elimizden geleni yapacağız. İnşallah da sezon sonunda İstanbul'da hep beraber o şampiyonluğu kutlayacağız" diye konuştu."TARAFTARLARIMIZI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınması kararıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Mesut Özil, sözlerini şöyle tamamladı: "Çok önemli. Senelerce çok seyircili oynadıktan sonra o atmosferi her zaman bir şekilde yine de bir futbolcu hissediyor. Bu sezon biraz tuhaf oldu, tabii korona dolayısıyla. Zor oldu. O yüzden çok mutluyuz. Kadıköy'de seyircilerimizin bize destek olacaklarını biliyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın