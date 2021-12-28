Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Afjet Afyonspor'u ağırlayacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Afjet Afyonspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Afjet Afyonspor'u ağırlayacak
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak.

Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.

Kupada son şampiyonluk 2013'te

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı 2013'ten bu yana müzesine götüremiyor.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, daha sonra 2 kez final oynamasına rağmen ikincilikle yetindi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere toplam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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