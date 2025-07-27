Fenerbahçe'de düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut yönetim arasında yaşanan gerginlik kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yıldırım'ın yönelttiği tepki, kulüp gündeminde tartışmalara neden olurken, "Aziz Yıldırım ne dedi?" sorusu da spor kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında ne oldu? Aziz Yıldırım olayı ne? İşte, merak edilen tüm detaylar...

FENERBAHÇE YÜKSEK DİVAN TOPLANTISINDA AZİZ YILDIRIM OLAYI NE?

Eylül ayında yapılacak olağanüstü seçim öncesinde gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, kulübün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp gibi isimlerin katıldığı toplantıda tansiyon zaman zaman yükseldi.

Aziz Yıldırım olayı ne

Toplantıda ilk dikkat çeken çıkış, Ali Koç'tan geldi. Koç, "Aziz Bey tarzınızdan hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Cevaplarımız olacak. Bu noktaya gelmesini istemezdim" ifadelerini kullandı. Ardından Hamdi Akın sahneye çıktı ve kulübün borç yapısıyla ilgili detaylı bilgiler verdi. Akın, 2018 yılında Bankalar Birliği'ne olan 265 milyon dolarlık borcun bugün 69 milyon dolara düştüğünü vurgularken, toplam taahhütlerin 334 milyon dolara çıktığını ifade etti. Bu teknik açıklamalar Aziz Yıldırım'ın sert çıkışına neden oldu.

Yıldırım, "Otur sen lan. Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun, otur oturduğun yere" diyerek salonu karıştırdı. Hamdi Akın ise bu sözlere, "Kimse cevap vermeyecek mi?" diyerek karşılık verdi. Aziz Yıldırım'la Akın arasındaki gerilim, loca tartışmasına da taştı. Yıldırım'ın "Ben bu kulüp için hapis yattım" sözlerine Akın, "Böyle bir efsane başkan locasını bırakmamalıydı" şeklinde cevap verdi.

Aziz Yıldırım Hamdi Akın'a ne dedi

Tartışmanın bir diğer başlığı ise arsa satışı konusuydu. Aziz Yıldırım'ın"300 milyon dolara anlaşıldı ama Ataşehir hariç dediler" sözleri üzerine Hamdi Akın,"Gerçekten samimiyseniz, pazartesi günü 300 milyon dolara devredeceğim. Ali Başkan'ı ikna ederim" dedi. Yıldırım ise bu sözlere, "Sen bu konuya girme. Doğruları Ali Başkan biliyor" diye yanıt verdi.

Ali Koç, tartışmaya "Sayın Başkanım şunu söyleme ihtiyacım var, içiniz rahat olsun sizin döneminiz aksine 'Siz bakkal gibi yönetiyoruz' demiştin, çok daha kurumsal ve uluslararası standartlara göre yönetiliyor. Kulüpte 2014 öncesine dair data bile yok. İçiniz rahat olsun." sözleriyle dahil oldu. Ayrıca Aziz Yıldırım'a hitaben,"İsterseniz benim locamı alın." diyerek gerginliği yumuşatmaya çalıştı.

Tartışmanın sonunda Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın tokalaşması dikkat çekerken, kulüp içindeki gerginliğin Eylül ayındaki seçime nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.