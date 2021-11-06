Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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