Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Süper Lig'de yenilgisi bulunmayan Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nden sonra Adana Demirspor'a karşı da gol atan Montero maçta yıldızlaştı. Maçın hakemi Ali Palayabıyık'a ise İspanyol savunmacıya kırmızı kart göstermediği için tepki var.

MONTERO GÜNDEMİN ZİRVESİNE OTURDU

28. dakikada sarı kart gören Montero, 45+1. dakikada rakibine faul yaptı. Bu pozisyonun ardından hakem Ali Palabıyık, İspanyol savunmacıyı uyarırken kartına başvurmadı. Sosyal medyada özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı, Montero'ya 2. sarı kartı göstermediği için Palabıyık'a yönelik sert eleştirilerde bulunurken futbolcunun adını gündemin zirvesine taşıdı.

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