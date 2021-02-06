Fenerbahçe ve Galatasaray stada geldi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesinde iki takım da stada geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesinde iki takım da stada geldi.

Süper Lig 24'üncü hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma öncesinde iki takımı taşıyan takım otobüsleri, polis eskortu eşliğinde stadyuma geldi. İlk olarak Fenerbahçe kafilesi stadyuma gelirken, sonrasında ise Galatasaray kafilesi stada ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN