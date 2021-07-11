Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak paylaşımı sporseverlerden büyük alkış aldı
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak paylaşımı sporseverlerden büyük alkış aldı

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U23 Kürek Dünya Şampiyonası'nda yarışan Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu ile Fenerbahçe sporcusu Elis Özbay'dan oluşan ekip, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Bu başarının ardından ezeli rakipler ortak bir kutlama mesajı yayınladı. Ortak kutlama mesajı, sporseverlerden alkış topladı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas da kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntıladı.

Milli sporcularımızdan Mervenur Uslu ile Elis Özbay, U23 Kürek Dünya Şampiyonası Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de dünya şampiyonu oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray sporcularını tebrik ettikleri ortak bir mesaj yayınladı.

"ORTAK GÜÇLE ZAFERE ULAŞAN MİLLİ SPORCULARIMIZI KUTLUYORUZ"

Galatasaray'ın paylaşımında, "U23 Kürek Dünya Şampiyonası'nda yarışan kulübümüz sporcusu Mervenur Uslu ile Fenerbahce sporcusu Elis Özbay'dan oluşan ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak paylaşımı sporseverlerden alkış topladı

Fenerbahçe ise paylaşımında, "U23 Kürek Dünya Şampiyonası'nda yarışan kulübümüz sporcusu Elis Özbay ile Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu'dan oluşan ekibimiz, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz." İfadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak paylaşımı sporseverlerden alkış topladı

BURAK ELMAS DA PAYLAŞTI

Ayrıca Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımı alıntıladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak paylaşımı sporseverlerden alkış topladı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak paylaşımı sporseverlerden büyük alkış aldı
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