Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ortak paylaşımı sporseverlerden büyük alkış aldı

U23 Kürek Dünya Şampiyonası'nda yarışan Galatasaray sporcusu Mervenur Uslu ile Fenerbahçe sporcusu Elis Özbay'dan oluşan ekip, Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de Dünya Şampiyonu oldu. Bu başarının ardından ezeli rakipler ortak bir kutlama mesajı yayınladı. Ortak kutlama mesajı, sporseverlerden alkış topladı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas da kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntıladı.