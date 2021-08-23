Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşılaşmanın ardından 'fotoğraflı' göndermeler yaptı

Sarı-Lacivertliler'in dün akşam evinde 2-0 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler tartışma konusu oldu. Meler'in kararları iki tarafın da hoşuna gitmedi. Fenerbahçeliler golünün verilmediğini, Antalyaspor tarafı ise penaltısının çalınmadığını düşünüyor. Antalya'nın hesabından, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" notu paylaşıldı. Fenerbahçe'den de şu yanıt geldi: "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler.