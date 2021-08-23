Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşılaşmanın ardından 'fotoğraflı' göndermeler yaptı
Sarı-Lacivertliler'in dün akşam evinde 2-0 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler tartışma konusu oldu. Meler'in kararları iki tarafın da hoşuna gitmedi. Fenerbahçeliler golünün verilmediğini, Antalyaspor tarafı ise penaltısının çalınmadığını düşünüyor. Antalya'nın hesabından, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" notu paylaşıldı. Fenerbahçe'den de şu yanıt geldi: "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.
"GERÇEK KARELER"
Karşılaşmada yer alan tartışmalı pozisyonlardan sonra önce Antalyaspor, sonra da Fenerbahçe'den paylaşımlar geldi. Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyona ithafen, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" Tweet'iyle maçtan fotoğraflar paylaştı.
"GERÇEKTE 3-0 BİTMİŞ MAÇ"
Fenerbahçe ise bu paylaşıma cevap olarak, 26. dakikada Gustavo'nun golü öncesi faul düdüğünün çalmasına yönelik, "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler." şeklinde bir Tweet attı. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu cevaba etkileşim yağdırdı.