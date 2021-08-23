Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşılaşmanın ardından 'fotoğraflı' göndermeler yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşılaşmanın ardından 'fotoğraflı' göndermeler yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'in dün akşam evinde 2-0 kazandığı Antalyaspor karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler tartışma konusu oldu. Meler'in kararları iki tarafın da hoşuna gitmedi. Fenerbahçeliler golünün verilmediğini, Antalyaspor tarafı ise penaltısının çalınmadığını düşünüyor. Antalya'nın hesabından, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" notu paylaşıldı. Fenerbahçe'den de şu yanıt geldi: "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

"GERÇEK KARELER"

Karşılaşmada yer alan tartışmalı pozisyonlardan sonra önce Antalyaspor, sonra da Fenerbahçe'den paylaşımlar geldi. Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyona ithafen, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" Tweet'iyle maçtan fotoğraflar paylaştı.

Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşılaşmanın ardından 'fotoğraflı' göndermeler yaptı

"GERÇEKTE 3-0 BİTMİŞ MAÇ"

Fenerbahçe ise bu paylaşıma cevap olarak, 26. dakikada Gustavo'nun golü öncesi faul düdüğünün çalmasına yönelik, "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler." şeklinde bir Tweet attı. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu cevaba etkileşim yağdırdı.

Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşılaşmanın ardından 'fotoğraflı' göndermeler yaptı
Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşılaşmanın ardından 'fotoğraflı' göndermeler yaptı
Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar 'Gülücük'! Herkes paylaşımını konuşuyor
Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor
Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık
Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Ebru Şallı Haluk Levent Burak Özçivit
Spor Muslera Mert Günok Lionel Messi Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Fenerbahçe ve Antalyaspor, karşılaşmanın ardından 'fotoğraflı' göndermeler yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 09:44:00. #1.14#

title