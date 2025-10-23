Haberler

Fenerbahçe şu anda UEFA Avrupa Ligi 2025-26 sezonunda grup aşamasında yer alıyor. Takım ilk maçında Dinamo Zagreb karşısında mağlup oldu, ardından Nice karşısında 2-1'lik galibiyetle 3 puana ulaştı. Bu sonuçlarla birlikte, puan durumu merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu!

Takım için önümüzdeki maçlar büyük önem taşıyor; çünkü Avrupa arenasında gruptan çıkabilmek için her puan kritik. Fenerbahçe'nin kalan karşılaşmalarında alacağı neticeler, yalnızca sıralamadaki yerine değil Türk kulüplerinin Avrupa performansı açısından da belirleyici olacak. Ayrıca hedefe ulaşabilmek için hem içeride hem de deplasmanda etkin bir performans sergilemesi şart. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puan durumu SON DAKİKA!

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuştu. Ancak taraftarının önünde sahneye çıkan Fenerbahçe, Fransa ekibi Nice'i 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuç, takımın moralini yükseltirken taraftarlarda da büyük bir sevinç yarattı.

PUAN DURUMU VE FENERBAHÇE'NİN KONUMU

İlk iki haftanın ardından Fenerbahçe, topladığı 3 puanla Avrupa Ligi genel sıralamasında 20. basamakta yer aldı. Sarı-lacivertliler, bir sonraki karşılaşmada alacağı sonuçla gruptaki kaderini büyük ölçüde belirleyecek.

STUTTGAR MAÇI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Stuttgart karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İşte güncel anlık puan durumu:

