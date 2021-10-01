Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Sarı-Lacivertli taraftarların son yıllarda kaçan şampiyonluklar ve kötü giden sonuçların ardından paylaştığı 'hüzünlü Fenerbahçe taraftarı', dün Olympiakos maçındaydı. 3-0 kaybedilen maçın ardından o taraftar yıllar sonra yine ekranlara geldi. Valbuena'nın fotoğrafında neşeli haliyle dikkat çeken taraftar üstünden, "O bile alıştı artık Fenerbahçe'nin kötü gidişine" yorumları yapıldı. Fenerbahçe tribünlerinin eskisi kadar etkili olamadığına dair görüşler paylaşıldı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 12 maç sonra sahasında maç kaybetti. Kapalı Olympiakos savunmasını açamayan Fenerbahçe, organize gelen atakları engelleyemedi ve birbirine benzeyen gollerle mücadeleyi 3-0 kaybetti. Fenerbahçe tribünlerinin eski kadar etkili olamadığı yorumları yapıldı.
"O BİLE ALIŞTI"
Sosyal medyada Valbuena'nın paylaştığı selfie gündemi salladı. Yıllarca Fenerbahçe taraftarının sosyal medyadaki sembolü haline gelen hüzünlü taraftar, dün karşılaşmadan sonra Valbuena'nın selfiesinde gözüktü. O taraftarın keyif içinde olması hakkında birbirinden eğlenceli yorumlar yapıldı.
İşte o yorumlar:
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