Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

28.08.2019 12:12
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.