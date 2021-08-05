Fenerbahçe token ne zaman satışa çıkacak?

Kripto para borsasında, taraftar coinlerinin yanı sıra resmi sitelerin de tokenleri veya coinleri yer almakta. Başkan Ali Koç'un işaret ettiği Fenerbahçe Token hakkında ilk detaylar bugün yayımlandı. Peki, Fenerbahçe token ne zaman satışa çıkacak?