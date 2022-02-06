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Fenerbahçe taraftarından olay suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe taraftarından olay suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından değerlendirdi. Dilmen'in yorumlarına sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterirken, takımın içinde bulunduğu durumdan ünlü yorumcunun da sorumlu olduğu belirtildi.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

"Öncelikle dünkü oyun sürpriz değil. Bu sadece Başakşehir'in iyi oyunculardan kurulu organize bir takım olmasından dolayı değil. (ki dün beklentinin altında bir Başakşehir vardı) Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi adeta ezbere bilmesi de önemli tabii ki.

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Ancak en önemlisi, her zaman söylediğim gibi, büyük kulüplerimizin ligin ilk yarısında zirveden uzaklaşınca HAVLU ATMASI! Havlu atmış takımın oyuncu grubunu hazırlamak çok zor. Hep söylerim; sezonu bir ileri iki geri tamamlarlar.

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Fenerbahçe adına elde iki tane kupa var: Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası. Bu maçlarda oyuncuların biraz daha fazla konsantre olacağını düşünüyorum. Kaldı ki; Galatasaray'ın elendiği kupada favori gözüken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan en az birisi final oynar.

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyük avantajı da Avrupa Ligi'ne katılım. Dolayısıyla Fenerbahçe bu kestirme Avrupa yolculuğunu hedefleyip rotasyonunu ona göre yapmalı ve önümüzdeki yılın takımını şimdiden hazırlamalı.

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Yine söylüyorum; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan ligde istikrar beklemek hayal olur ki bu da Türk futbolunun ve büyük kulüplerimizin yıllardır en büyük handikapıdır. Son olarak Fenerbahçe adına şunu söyleyebilirim: Düğme baştan yanlış iliklendi!"

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Fenerbahçe taraftarı, Rıdvan Dilmen'in yaptığı bu değerlendirmelere sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, ünlü yorumcuyu takımın içinde bulunduğu durumdan sorumlu tuttu.

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Fenerbahçe taraftarından büyük suçlama! Rıdvan Dilmen'in paylaşımlarına tepki yağıyor

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Spor, Haber

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